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Первая рабочая неделя 2025 года будет самой короткой в году - РИА Новости, 23.12.2024
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02:23 23.12.2024 (обновлено: 07:23 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/nedelya-1990757648.html
Первая рабочая неделя 2025 года будет самой короткой в году
Первая рабочая неделя 2025 года будет самой короткой в году - РИА Новости, 23.12.2024
Первая рабочая неделя 2025 года будет самой короткой в году
Первая рабочая неделя 2025 года будет самой короткой в году для россиян и продлится два дня - 9 и 10 января, рассказала РИА Новости эксперт Института... РИА Новости, 23.12.2024
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общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Первая рабочая неделя 2025 года будет самой короткой в году для россиян и продлится два дня - 9 и 10 января, рассказала РИА Новости эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина. "Первая рабочая неделя после новогодних каникул в 2025 году будет сокращенной - двухдневной. Выходить на работу придется в четверг, 9 января", - сказала Лопатина. Правительство утвердило новогодние и рождественские праздничные дни в России на 1-8 января. При этом выходной день с 28 декабря перенесли на 30 декабря, а отдых от работы 31 декабря стал возможен благодаря переносу выходного с 7 января 2024 года, выпавшего на воскресенье. Поэтому каникулы продлятся 11 дней.
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общество, россия, праздники
Общество, Россия, Праздники
Первая рабочая неделя 2025 года будет самой короткой в году

Социолог Лопатина: первая рабочая неделя 2025-го будет самой короткой в году

© Fotolia / ganzo12Новогодние подарки под елкой
Новогодние подарки под елкой - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Fotolia / ganzo12
Новогодние подарки под елкой. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Первая рабочая неделя 2025 года будет самой короткой в году для россиян и продлится два дня - 9 и 10 января, рассказала РИА Новости эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.
"Первая рабочая неделя после новогодних каникул в 2025 году будет сокращенной - двухдневной. Выходить на работу придется в четверг, 9 января", - сказала Лопатина.
Правительство утвердило новогодние и рождественские праздничные дни в России на 1-8 января. При этом выходной день с 28 декабря перенесли на 30 декабря, а отдых от работы 31 декабря стал возможен благодаря переносу выходного с 7 января 2024 года, выпавшего на воскресенье. Поэтому каникулы продлятся 11 дней.
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