https://ria.ru/20241223/nasilie-1990837696.html

В Туве мигрант получил девять лет колонии за насилие над несовершеннолетней

В Туве мигрант получил девять лет колонии за насилие над несовершеннолетней - РИА Новости, 23.12.2024

В Туве мигрант получил девять лет колонии за насилие над несовершеннолетней

Суд в Туве приговорил к 9 годам колонии мигранта за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T15:03:00+03:00

2024-12-23T15:03:00+03:00

2024-12-23T15:03:00+03:00

происшествия

кызыл

узбекистан

россия

владислав ховалыг

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 23 дек – РИА Новости. Суд в Туве приговорил к 9 годам колонии мигранта за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщила прокуратура региона. По данным регионального СК, в августе 2024 года в кафе 22-летний гражданин Узбекистана с применением насилия совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении работавшей там 15-летней девушки. Следственные органы тогда установили, что мигрант находится в России законно. "Судом установлено, что в августе 2024 года обвиняемый, находясь в городе Кызыле, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней потерпевшей. С учетом позиции государственного обвинителя виновный приговорен к лишению свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении прокуратуры. Правительство республики ранее заявляло, что нападения на мигрантов произошли в Туве после ложного сообщения о том, что несовершеннолетняя жительница Кызыла была инфицирована ВИЧ после нападения на нее иностранца. Глава Тувы Владислав Ховалыг заверил, что распространявшие фейк люди обязательно будут установлены и наказаны.

https://ria.ru/20241205/migrant-1987462170.html

кызыл

узбекистан

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происшествия, кызыл, узбекистан, россия, владислав ховалыг, следственный комитет россии (ск рф)