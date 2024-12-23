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В Туве мигрант получил девять лет колонии за насилие над несовершеннолетней
В Туве мигрант получил девять лет колонии за насилие над несовершеннолетней - РИА Новости, 23.12.2024
В Туве мигрант получил девять лет колонии за насилие над несовершеннолетней
Суд в Туве приговорил к 9 годам колонии мигранта за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T15:03:00+03:00
2024-12-23T15:03:00+03:00
2024-12-23T15:03:00+03:00
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 23 дек – РИА Новости. Суд в Туве приговорил к 9 годам колонии мигранта за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщила прокуратура региона. По данным регионального СК, в августе 2024 года в кафе 22-летний гражданин Узбекистана с применением насилия совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении работавшей там 15-летней девушки. Следственные органы тогда установили, что мигрант находится в России законно. "Судом установлено, что в августе 2024 года обвиняемый, находясь в городе Кызыле, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней потерпевшей. С учетом позиции государственного обвинителя виновный приговорен к лишению свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении прокуратуры. Правительство республики ранее заявляло, что нападения на мигрантов произошли в Туве после ложного сообщения о том, что несовершеннолетняя жительница Кызыла была инфицирована ВИЧ после нападения на нее иностранца. Глава Тувы Владислав Ховалыг заверил, что распространявшие фейк люди обязательно будут установлены и наказаны.
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происшествия, кызыл, узбекистан, россия, владислав ховалыг, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кызыл, Узбекистан, Россия, Владислав Ховалыг, Следственный комитет России (СК РФ)
В Туве мигрант получил девять лет колонии за насилие над несовершеннолетней
В Туве мигрант получил девять лет колонии за изнасилование 15-летней девушки