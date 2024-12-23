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Задолженность компаний Влада А4 по налогам превышает 2,5 миллиона рублей - РИА Новости, 23.12.2024
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11:26 23.12.2024 (обновлено: 15:33 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/nalogi-1990792436.html
Задолженность компаний Влада А4 по налогам превышает 2,5 миллиона рублей
Задолженность компаний Влада А4 по налогам превышает 2,5 миллиона рублей - РИА Новости, 23.12.2024
Задолженность компаний Влада А4 по налогам превышает 2,5 миллиона рублей
Компании, которые учредил популярный блогер Влад Бумага (А4), задолжали по налогам и страховым взносам более 2,5 миллиона рублей, свидетельствуют данные... РИА Новости, 23.12.2024
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Компании, которые учредил популярный блогер Влад Бумага (А4), задолжали по налогам и страховым взносам более 2,5 миллиона рублей, свидетельствуют данные БИР-аналитик.Владислав Андреевич Бумага числится соучредителем семи компаний, у некоторых из которых есть просроченные платежи. В большинстве из них он миноритарный акционер. Собственных налоговых долгов или заблокированных счетов у блогера нет. Самая большая задолженность у "Новой управляющей компании", в которой Бумаге принадлежит пять процентов акций. Это почти 1,453 миллиона рублей долга по налогам и 927 тысяч рублей задолженности по страховым взносам. Впрочем, налоговая служба ждет погашения долга, данных о блокировке счетов фирмы нет. Основной вид деятельности компании — рестораны и кафе. Задолженность по налогам и страховым взносам на 35 тысяч рублей есть у ООО "Дпицца Северо-Восток", где блогеру принадлежит пять процентов. У компании "А4 Кидс Кузьминки", где он контролирует 25% акций, есть задолженность по страховым взносам на 10,4 тысячи рублей. Долги есть и у бизнеса, в котором Бумаге принадлежит 100% акций. Задолженность ООО "Ачетыре" превышает 156 тысяч рублей. Компания производит кино, видео и ТВ-программы. ФНС пока не заблокировала счета фирмы.Еще у двух компаний — "А4Фуд" и "Кидссити" — нет долгов перед ФНС. Блогер 19 декабря задал вопросы на прямой линии с Владимиром Путиным. Он попросил его дать совет, какие ценности, идеи и смыслы, по мнению главы государства, блогеры должны транслировать молодежи. Путин ответил, что Бумагу гораздо лучше сориентирует недавнее рождение сына и чувство ответственности.Блогер также назвал нецелесообразным замедление YouTube в России, так как, по его мнению, российские платформы и так хорошо справляются. Путин ответил, что западные поисковики выдают на запросы о культуре и музыке вещи, которые ни к культуре, ни к музыке не имеют отношения, а являются пропагандой конкретной политической платформы.
https://ria.ru/20241130/blinovskaya-1986656780.html
https://ria.ru/20241216/bankrot-1989363945.html
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россия, владимир путин, федеральная налоговая служба (фнс россии), youtube, rutube
Россия, Владимир Путин, Федеральная налоговая служба (ФНС России), YouTube, Rutube
Задолженность компаний Влада А4 по налогам превышает 2,5 миллиона рублей

Долги по налогам и взносам компаний Влада А4 превысили 2,5 миллиона рублей

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкБлогер Влад Бумага (A4)
Блогер Влад Бумага (A4) - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Блогер Влад Бумага (A4). Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Компании, которые учредил популярный блогер Влад Бумага (А4), задолжали по налогам и страховым взносам более 2,5 миллиона рублей, свидетельствуют данные БИР-аналитик.
Владислав Андреевич Бумага числится соучредителем семи компаний, у некоторых из которых есть просроченные платежи. В большинстве из них он миноритарный акционер. Собственных налоговых долгов или заблокированных счетов у блогера нет.
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Самая большая задолженность у "Новой управляющей компании", в которой Бумаге принадлежит пять процентов акций. Это почти 1,453 миллиона рублей долга по налогам и 927 тысяч рублей задолженности по страховым взносам. Впрочем, налоговая служба ждет погашения долга, данных о блокировке счетов фирмы нет. Основной вид деятельности компании — рестораны и кафе.
Задолженность по налогам и страховым взносам на 35 тысяч рублей есть у ООО "Дпицца Северо-Восток", где блогеру принадлежит пять процентов. У компании "А4 Кидс Кузьминки", где он контролирует 25% акций, есть задолженность по страховым взносам на 10,4 тысячи рублей.
Долги есть и у бизнеса, в котором Бумаге принадлежит 100% акций. Задолженность ООО "Ачетыре" превышает 156 тысяч рублей. Компания производит кино, видео и ТВ-программы. ФНС пока не заблокировала счета фирмы.
Еще у двух компаний — "А4Фуд" и "Кидссити" — нет долгов перед ФНС.
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Блогер также назвал нецелесообразным замедление YouTube в России, так как, по его мнению, российские платформы и так хорошо справляются. Путин ответил, что западные поисковики выдают на запросы о культуре и музыке вещи, которые ни к культуре, ни к музыке не имеют отношения, а являются пропагандой конкретной политической платформы.
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РоссияВладимир ПутинФедеральная налоговая служба (ФНС России)YouTubeRutube
 
 
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