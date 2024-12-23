https://ria.ru/20241223/nalogi-1990792436.html

Задолженность компаний Влада А4 по налогам превышает 2,5 миллиона рублей

Задолженность компаний Влада А4 по налогам превышает 2,5 миллиона рублей - РИА Новости, 23.12.2024

Задолженность компаний Влада А4 по налогам превышает 2,5 миллиона рублей

Компании, которые учредил популярный блогер Влад Бумага (А4), задолжали по налогам и страховым взносам более 2,5 миллиона рублей, свидетельствуют данные... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T11:26:00+03:00

2024-12-23T11:26:00+03:00

2024-12-23T15:33:00+03:00

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владимир путин

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Компании, которые учредил популярный блогер Влад Бумага (А4), задолжали по налогам и страховым взносам более 2,5 миллиона рублей, свидетельствуют данные БИР-аналитик.Владислав Андреевич Бумага числится соучредителем семи компаний, у некоторых из которых есть просроченные платежи. В большинстве из них он миноритарный акционер. Собственных налоговых долгов или заблокированных счетов у блогера нет. Самая большая задолженность у "Новой управляющей компании", в которой Бумаге принадлежит пять процентов акций. Это почти 1,453 миллиона рублей долга по налогам и 927 тысяч рублей задолженности по страховым взносам. Впрочем, налоговая служба ждет погашения долга, данных о блокировке счетов фирмы нет. Основной вид деятельности компании — рестораны и кафе. Задолженность по налогам и страховым взносам на 35 тысяч рублей есть у ООО "Дпицца Северо-Восток", где блогеру принадлежит пять процентов. У компании "А4 Кидс Кузьминки", где он контролирует 25% акций, есть задолженность по страховым взносам на 10,4 тысячи рублей. Долги есть и у бизнеса, в котором Бумаге принадлежит 100% акций. Задолженность ООО "Ачетыре" превышает 156 тысяч рублей. Компания производит кино, видео и ТВ-программы. ФНС пока не заблокировала счета фирмы.Еще у двух компаний — "А4Фуд" и "Кидссити" — нет долгов перед ФНС. Блогер 19 декабря задал вопросы на прямой линии с Владимиром Путиным. Он попросил его дать совет, какие ценности, идеи и смыслы, по мнению главы государства, блогеры должны транслировать молодежи. Путин ответил, что Бумагу гораздо лучше сориентирует недавнее рождение сына и чувство ответственности.Блогер также назвал нецелесообразным замедление YouTube в России, так как, по его мнению, российские платформы и так хорошо справляются. Путин ответил, что западные поисковики выдают на запросы о культуре и музыке вещи, которые ни к культуре, ни к музыке не имеют отношения, а являются пропагандой конкретной политической платформы.

https://ria.ru/20241130/blinovskaya-1986656780.html

https://ria.ru/20241216/bankrot-1989363945.html

https://ria.ru/20240920/nalogi-1973845429.html

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россия, владимир путин, федеральная налоговая служба (фнс россии), youtube, rutube