Задолженность компаний Влада А4 по налогам превышает 2,5 миллиона рублей
Долги по налогам и взносам компаний Влада А4 превысили 2,5 миллиона рублей
Блогер Влад Бумага (A4). Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Компании, которые учредил популярный блогер Влад Бумага (А4), задолжали по налогам и страховым взносам более 2,5 миллиона рублей, свидетельствуют данные БИР-аналитик.
Владислав Андреевич Бумага числится соучредителем семи компаний, у некоторых из которых есть просроченные платежи. В большинстве из них он миноритарный акционер. Собственных налоговых долгов или заблокированных счетов у блогера нет.
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Самая большая задолженность у "Новой управляющей компании", в которой Бумаге принадлежит пять процентов акций. Это почти 1,453 миллиона рублей долга по налогам и 927 тысяч рублей задолженности по страховым взносам. Впрочем, налоговая служба ждет погашения долга, данных о блокировке счетов фирмы нет. Основной вид деятельности компании — рестораны и кафе.
Задолженность по налогам и страховым взносам на 35 тысяч рублей есть у ООО "Дпицца Северо-Восток", где блогеру принадлежит пять процентов. У компании "А4 Кидс Кузьминки", где он контролирует 25% акций, есть задолженность по страховым взносам на 10,4 тысячи рублей.
Долги есть и у бизнеса, в котором Бумаге принадлежит 100% акций. Задолженность ООО "Ачетыре" превышает 156 тысяч рублей. Компания производит кино, видео и ТВ-программы. ФНС пока не заблокировала счета фирмы.
Еще у двух компаний — "А4Фуд" и "Кидссити" — нет долгов перед ФНС.
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Блогер 19 декабря задал вопросы на прямой линии с Владимиром Путиным. Он попросил его дать совет, какие ценности, идеи и смыслы, по мнению главы государства, блогеры должны транслировать молодежи. Путин ответил, что Бумагу гораздо лучше сориентирует недавнее рождение сына и чувство ответственности.
Блогер также назвал нецелесообразным замедление YouTube в России, так как, по его мнению, российские платформы и так хорошо справляются. Путин ответил, что западные поисковики выдают на запросы о культуре и музыке вещи, которые ни к культуре, ни к музыке не имеют отношения, а являются пропагандой конкретной политической платформы.