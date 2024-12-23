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Наемники из Бразилии создали группу, чтобы воевать на стороне ВСУ - РИА Новости, 23.12.2024
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03:35 23.12.2024 (обновлено: 14:22 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/naemniki-1990759476.html
Наемники из Бразилии создали группу, чтобы воевать на стороне ВСУ
Наемники из Бразилии создали группу, чтобы воевать на стороне ВСУ - РИА Новости, 23.12.2024
Наемники из Бразилии создали группу, чтобы воевать на стороне ВСУ
Наемники из Бразилии создали группу Expeditionaries, чтобы воевать на стороне Киева, среди них бывшие военные и полицейские, следует из проведенного РИА Новости РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T03:35:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Наемники из Бразилии создали группу Expeditionaries, чтобы воевать на стороне Киева, среди них бывшие военные и полицейские, следует из проведенного РИА Новости анализа соцсетей.Наемники раскрывают подписчикам в соцсетях детали своей подготовки.Один из наемников под ником macaco_one рассказал на своей странице в Instagram*, что долгое время пользовался выданным автоматом Калашникова, после чего перешел на ручной пулемет FN Minimi Mk2 бельгийского производства.На странице его сообщника с ником meowspec есть публикации до участия в боевых действиях на стороне ВСУ, свидетельствующие о службе в бразильской армейской авиации. Другой наемник Джон Виктор ранее служил в элитном спецподразделении военной полиции штата Рио-де-Жанейро в Бразилии.Их сообщник под ником srgrossetete отвечал подписчикам, что, по его мнению, армия Бразилии не готова к войне. Публиковал фотографии с подготовки во Франции в составе французского Иностранного легиона. Именно в рядах этого подразделения он отправился на Украину — исходя из его публикаций и ответов подписчикам. Также службу в легионе проходил некий eg.doggo, входящий в состав Expeditionaries.На международных соревнованиях военных разведчиков в Эстонии один из наемников сфотографировал и опубликовал мишень, на которой, предположительно, изображен российский десантник. В описании говорится, что ВДВ — это элитное подразделение парашютистов.Expeditionaries воюют за киевский режим вместе с 2-м отрядом спецотряда "КОРД" ГУР Украины, неоднократно бравшего на себя ответственность за теракты и убийства в России. Сами Expeditionaries публикуют фотографии с флагом и нашивками батальона "Омега" ГУР Украины.Группа иностранных наемников из Бразилии, Италии, США, Великобритании, Португалии, Испании, Колумбии, ЮАР создала собственный аккаунт в Instagram*, где, в частности, были опубликованы кадры с тренировок на территории США.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские боевики плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
https://ria.ru/20241219/svo-1990054519.html
https://ria.ru/20241218/naemnik-1989873910.html
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украина, бразилия, россия, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Украина, Бразилия, Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Наемники из Бразилии создали группу, чтобы воевать на стороне ВСУ

Наемники из Бразилии создали группу Expeditionaries, чтобы воевать за ВСУ

© Фото : macaco_oneБразильский наемник
Бразильский наемник - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Фото : macaco_one
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Наемники из Бразилии создали группу Expeditionaries, чтобы воевать на стороне Киева, среди них бывшие военные и полицейские, следует из проведенного РИА Новости анализа соцсетей.
Наемники раскрывают подписчикам в соцсетях детали своей подготовки.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Очевидец: наемники были в штурмовых группах при вторжении в Курскую область
19 декабря, 10:01
Один из наемников под ником macaco_one рассказал на своей странице в Instagram*, что долгое время пользовался выданным автоматом Калашникова, после чего перешел на ручной пулемет FN Minimi Mk2 бельгийского производства.
На странице его сообщника с ником meowspec есть публикации до участия в боевых действиях на стороне ВСУ, свидетельствующие о службе в бразильской армейской авиации. Другой наемник Джон Виктор ранее служил в элитном спецподразделении военной полиции штата Рио-де-Жанейро в Бразилии.
Их сообщник под ником srgrossetete отвечал подписчикам, что, по его мнению, армия Бразилии не готова к войне. Публиковал фотографии с подготовки во Франции в составе французского Иностранного легиона. Именно в рядах этого подразделения он отправился на Украину — исходя из его публикаций и ответов подписчикам. Также службу в легионе проходил некий eg.doggo, входящий в состав Expeditionaries.
На международных соревнованиях военных разведчиков в Эстонии один из наемников сфотографировал и опубликовал мишень, на которой, предположительно, изображен российский десантник. В описании говорится, что ВДВ — это элитное подразделение парашютистов.
Бразильский наемник Лукаш Рибейру ди Жесус. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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18 декабря, 11:45
Expeditionaries воюют за киевский режим вместе с 2-м отрядом спецотряда "КОРД" ГУР Украины, неоднократно бравшего на себя ответственность за теракты и убийства в России. Сами Expeditionaries публикуют фотографии с флагом и нашивками батальона "Омега" ГУР Украины.
Группа иностранных наемников из Бразилии, Италии, США, Великобритании, Португалии, Испании, Колумбии, ЮАР создала собственный аккаунт в Instagram*, где, в частности, были опубликованы кадры с тренировок на территории США.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские боевики плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
Наемники американской частной военной компании Forward Observation Group, которые участвуют в нападении на Курскую область - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Наемники под видом волонтеров-медиков участвуют в боях на Украине
17 декабря, 05:36
 
УкраинаБразилияРоссияМария ЗахароваСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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