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Новый "Фермерский островок" открылся в Башкортостане

Новый "Фермерский островок" открылся в Башкортостане - РИА Новости, 23.12.2024

Новый "Фермерский островок" открылся в Башкортостане

Еще один "Фермерский островок" открылся в Уфе, он расположен на улице Октябрьской революции, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП). РИА Новости, 23.12.2024

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Еще один "Фермерский островок" открылся в Уфе, он расположен на улице Октябрьской революции, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП). Для Республики Башкортостан это третий "Фермерский островок". "Первый островок нашего проекта был открыт три года тому назад именно в Уфе. За этот период более 850 фермеров и производителей пищевой продукции стали поставщиками островков в 34 регионах России. Предприниматели получили возможность представить собственную продукцию напрямую покупателям. Это помогло в том числе более 30 малым компаниям начать работу с торговыми сетями напрямую", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Проект Корпорации МСП реализуется в Уфе совместно с правительством Республики Башкортостан. "Фермеры и сельхозкооперативы Башкортостана производят 18% валовой сельскохозяйственной продукции в регионе, это в основном эксклюзивные и натуральные продукты, которые сегодня к тому же уже красиво упакованы. Спрос на них неуклонно растет. Такие проекты, как "Фермерский островок" позволяют расширить контингент покупателей фермерской продукции", – рассказал заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан – министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов, его слова приводит пресс-служба КМСП. В новом островке также будет представлена традиционная продукция – каймак, кумыс, катык и курут. "Такой формат, как "Фермерские островки" позволяет небольшим фермерам наладить сбыт своих товаров в магазинах с хорошим трафиком, а торговая сеть, в свою очередь, дополняет свой ассортимент уникальными продуктами от малых производителей", - отметил директор по взаимодействию с органами государственной власти ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" Василий Пушкин, слова которого приводит пресс-служба. Этот островок стал первым для оператора ССПССК "Мясной двор Симонова". Кооператив вырос из небольшого мясного цеха города Белорецка и теперь оказывает сбытовые услуги членам кооператива в Уфе. Сейчас в кооперативе 11 членов – это предприниматели производители мясных деликатесов, полуфабрикатов, молочной, сырной продукции, чаев и меда. Председатель кооператива Константин Симонов рассказал, что благодаря поддержке КМСП был открыт "Фермерский островок". Проект Корпорации МСП "Фермерский островок" получил развитие благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".

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