https://ria.ru/20241223/moskva-1990789454.html

Полиция задержала братьев, напавших на пассажира московского метро

Полиция задержала братьев, напавших на пассажира московского метро - РИА Новости, 23.12.2024

Полиция задержала братьев, напавших на пассажира московского метро

Полиция задержала братьев, напавших на пассажира московского метро за просьбу дать ему пройти, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T11:09:00+03:00

2024-12-23T11:09:00+03:00

2024-12-23T15:06:00+03:00

происшествия

нижегородская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Полиция задержала братьев, напавших на пассажира московского метро за просьбу дать ему пройти, сообщается на сайте "МВД Медиа". По версии следствия, 29-летний москвич, поднимаясь по эскалатору на станции "Комсомольская", попросил двух стоявших перед ним мужчин пропустить его. В ответ один из них сразу же ударил его по голове. Когда потерпевший поднялся в вестибюль, на него напал второй и избил. После этого злоумышленники скрылись, а пострадавший обратился в полицию.В больнице молодому человеку диагностировали ушибы головы и растяжение шейного отдела позвоночника.Нападавших задержали в Нижегородской области и доставили в Москву.В отношении братьев возбудили уголовное дело по статье 116 УК России ("Побои"). На время расследования обоим фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

https://ria.ru/20241203/metro-1987151864.html

https://ria.ru/20240313/napadenie-1932683492.html

нижегородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижегородская область, россия