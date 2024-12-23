Рейтинг@Mail.ru
Полиция задержала братьев, напавших на пассажира московского метро - РИА Новости, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 23.12.2024 (обновлено: 15:06 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/moskva-1990789454.html
Полиция задержала братьев, напавших на пассажира московского метро
Полиция задержала братьев, напавших на пассажира московского метро - РИА Новости, 23.12.2024
Полиция задержала братьев, напавших на пассажира московского метро
Полиция задержала братьев, напавших на пассажира московского метро за просьбу дать ему пройти, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T11:09:00+03:00
2024-12-23T15:06:00+03:00
происшествия
нижегородская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Полиция задержала братьев, напавших на пассажира московского метро за просьбу дать ему пройти, сообщается на сайте "МВД Медиа". По версии следствия, 29-летний москвич, поднимаясь по эскалатору на станции "Комсомольская", попросил двух стоявших перед ним мужчин пропустить его. В ответ один из них сразу же ударил его по голове. Когда потерпевший поднялся в вестибюль, на него напал второй и избил. После этого злоумышленники скрылись, а пострадавший обратился в полицию.В больнице молодому человеку диагностировали ушибы головы и растяжение шейного отдела позвоночника.Нападавших задержали в Нижегородской области и доставили в Москву.В отношении братьев возбудили уголовное дело по статье 116 УК России ("Побои"). На время расследования обоим фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
https://ria.ru/20241203/metro-1987151864.html
https://ria.ru/20240313/napadenie-1932683492.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6a69b5ce5de98068f36abb3bfb86309c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, россия
Происшествия, Нижегородская область, Россия
Полиция задержала братьев, напавших на пассажира московского метро

В Нижнем Новгороде задержали братьев, напавших на пассажира московского метро

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Полиция задержала братьев, напавших на пассажира московского метро за просьбу дать ему пройти, сообщается на сайте "МВД Медиа".
По версии следствия, 29-летний москвич, поднимаясь по эскалатору на станции "Комсомольская", попросил двух стоявших перед ним мужчин пропустить его. В ответ один из них сразу же ударил его по голове. Когда потерпевший поднялся в вестибюль, на него напал второй и избил. После этого злоумышленники скрылись, а пострадавший обратился в полицию.
Московское метро - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
В Москве женщина выжила после падения на рельсы в метро
3 декабря, 17:50
В больнице молодому человеку диагностировали ушибы головы и растяжение шейного отдела позвоночника.
Нападавших задержали в Нижегородской области и доставили в Москву.
В отношении братьев возбудили уголовное дело по статье 116 УК России ("Побои"). На время расследования обоим фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Момент нападения мужчины с ножом на девушку в метро - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
В московском метро мужчина ударил ножом отвергнувшую его девушку
13 марта, 11:37
 
ПроисшествияНижегородская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала