https://ria.ru/20241223/moskva-1990789454.html
Полиция задержала братьев, напавших на пассажира московского метро
Полиция задержала братьев, напавших на пассажира московского метро - РИА Новости, 23.12.2024
Полиция задержала братьев, напавших на пассажира московского метро
Полиция задержала братьев, напавших на пассажира московского метро за просьбу дать ему пройти, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T11:09:00+03:00
2024-12-23T11:09:00+03:00
2024-12-23T15:06:00+03:00
происшествия
нижегородская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Полиция задержала братьев, напавших на пассажира московского метро за просьбу дать ему пройти, сообщается на сайте "МВД Медиа". По версии следствия, 29-летний москвич, поднимаясь по эскалатору на станции "Комсомольская", попросил двух стоявших перед ним мужчин пропустить его. В ответ один из них сразу же ударил его по голове. Когда потерпевший поднялся в вестибюль, на него напал второй и избил. После этого злоумышленники скрылись, а пострадавший обратился в полицию.В больнице молодому человеку диагностировали ушибы головы и растяжение шейного отдела позвоночника.Нападавших задержали в Нижегородской области и доставили в Москву.В отношении братьев возбудили уголовное дело по статье 116 УК России ("Побои"). На время расследования обоим фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
https://ria.ru/20241203/metro-1987151864.html
https://ria.ru/20240313/napadenie-1932683492.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6a69b5ce5de98068f36abb3bfb86309c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, россия
Происшествия, Нижегородская область, Россия
Полиция задержала братьев, напавших на пассажира московского метро
В Нижнем Новгороде задержали братьев, напавших на пассажира московского метро