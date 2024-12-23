https://ria.ru/20241223/moskva-1990783926.html

В Москве отремонтировали фонтан "Витали"

В Москве отремонтировали фонтан "Витали" - РИА Новости, 23.12.2024

В Москве отремонтировали фонтан "Витали"

Специалисты комплекса городского хозяйства провели ремонт фонтана "Витали" в центре столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T10:36:00+03:00

2024-12-23T10:36:00+03:00

2024-12-23T10:36:00+03:00

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели ремонт фонтана "Витали" в центре столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Фонтан "Витали" является одним из старейших, он расположен на Театральной площади и изначально был предназначен для доставки воды населению. Со временем он утратил эту функцию и остался декоративным украшением города. Ремонт провели после окончания сезона фонтанов, теперь сооружение полностью готово к работе в новом году", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что необходимость ремонта была вызвана завершением эксплуатационного срока оборудования. "В ходе работ полностью обновили технологическую "начинку" фонтана - провели мероприятия по замене щитов управления, кабельных линий, инженерного оборудования - насосов, труб и задвижек, системы заполнения воды. Весной с наступлением положительных температур воздуха заменим светильники подводной подсветки", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в течение зимы все столичные фонтаны готовят к новому сезону, который традиционно стартует в последних числах апреля. В частности, проверяют и при необходимости обновляют насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, облицовку чаш и парапетов, проводят профилактический ремонт коммуникаций и диагностику гидравлики.

https://ria.ru/20241217/moskva-1989747498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков