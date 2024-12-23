https://ria.ru/20241223/moskva-1990783926.html
В Москве отремонтировали фонтан "Витали"
В Москве отремонтировали фонтан "Витали" - РИА Новости, 23.12.2024
В Москве отремонтировали фонтан "Витали"
Специалисты комплекса городского хозяйства провели ремонт фонтана "Витали" в центре столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T10:36:00+03:00
2024-12-23T10:36:00+03:00
2024-12-23T10:36:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856180314_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c86a991960279dafdb3b4783ba099d2c.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели ремонт фонтана "Витали" в центре столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Фонтан "Витали" является одним из старейших, он расположен на Театральной площади и изначально был предназначен для доставки воды населению. Со временем он утратил эту функцию и остался декоративным украшением города. Ремонт провели после окончания сезона фонтанов, теперь сооружение полностью готово к работе в новом году", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что необходимость ремонта была вызвана завершением эксплуатационного срока оборудования. "В ходе работ полностью обновили технологическую "начинку" фонтана - провели мероприятия по замене щитов управления, кабельных линий, инженерного оборудования - насосов, труб и задвижек, системы заполнения воды. Весной с наступлением положительных температур воздуха заменим светильники подводной подсветки", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в течение зимы все столичные фонтаны готовят к новому сезону, который традиционно стартует в последних числах апреля. В частности, проверяют и при необходимости обновляют насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, облицовку чаш и парапетов, проводят профилактический ремонт коммуникаций и диагностику гидравлики.
https://ria.ru/20241217/moskva-1989747498.html
https://ria.ru/20241004/biryukov-1976311945.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856180314_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fe374cc44ffe22b0adb7d70948e01d8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве отремонтировали фонтан "Витали"
Заммэра Бирюков: в центре Москвы отремонтировали фонтан "Витали"
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели ремонт фонтана "Витали" в центре столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Фонтан "Витали" является одним из старейших, он расположен на Театральной площади и изначально был предназначен для доставки воды населению. Со временем он утратил эту функцию и остался декоративным украшением города. Ремонт провели после окончания сезона фонтанов, теперь сооружение полностью готово к работе в новом году", - рассказал Бирюков
.
Заммэра пояснил, что необходимость ремонта была вызвана завершением эксплуатационного срока оборудования.
"В ходе работ полностью обновили технологическую "начинку" фонтана - провели мероприятия по замене щитов управления, кабельных линий, инженерного оборудования - насосов, труб и задвижек, системы заполнения воды. Весной с наступлением положительных температур воздуха заменим светильники подводной подсветки", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в течение зимы все столичные фонтаны готовят к новому сезону, который традиционно стартует в последних числах апреля. В частности, проверяют и при необходимости обновляют насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, облицовку чаш и парапетов, проводят профилактический ремонт коммуникаций и диагностику гидравлики.