https://ria.ru/20241223/moshenniki-1990761586.html

Раскрыта новая схема мошенников по краже аккаунтов с "Госуслуг"

Раскрыта новая схема мошенников по краже аккаунтов с "Госуслуг" - РИА Новости, 23.12.2024

Раскрыта новая схема мошенников по краже аккаунтов с "Госуслуг"

Мошенники стали подделывать справочные сайты и публиковать на них фейковые номера служб поддержки "Госуслуг", через них злоумышленники похищают доступ к... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T04:34:00+03:00

2024-12-23T04:34:00+03:00

2024-12-23T10:30:00+03:00

общество

технологии

ашот оганесян

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Мошенники стали подделывать справочные сайты и публиковать на них фейковые номера служб поддержки "Госуслуг", через них злоумышленники похищают доступ к аккаунтам пользователей портала, рассказали РИА Новости в российском сервисе разведки уязвимостей и утечек данных DLBI."Российский сервис разведки уязвимостей и утечек данных DLBI проанализировал мошеннические схемы, с помощью которых у граждан похищается доступ к порталу "Госуслуги". В дополнение к уже широко известным схемам получения смс-кода, подтверждающего смену пароля, с помощью социальной инженерии появились несколько новых возможностей атак на контакты службы поддержки сервиса. В частности, мошенники создают поддельные справочные сайты, на которых публикуют фальшивые телефоны службы поддержки "Госуслуг", а затем с помощью поискового продвижения добиваются их появления в топ-10 поисковых систем", — сказали в DLBI. Также злоумышленники рассылают смс-сообщения о якобы неудачной попытке входа или даже взломе аккаунта и в них же указывают поддельный номер службы поддержки. По мнению экспертов, схемы с использованием фейковых номеров поддержки "Госуслуг" опасны тем, что живые "операторы" мошеннических кол-центров общаются уже с теми, кто верит, что обратился в службу поддержки портала и готов выполнять команды мошенников."Пока от массового применения таких схем нас отделяют относительно высокая сложность организации масштабных смс-рассылок, а также трудоемкость и длительность поискового продвижения поддельных сайтов. Однако, если те "тесты", которые мы видим сейчас, покажут мошенникам эффективность, техническое решение будет найдено, так же как sim-боксы заменили VoIP-телефонию после ограничения международного трафика", — прокомментировал основатель DLBI Ашот Оганесян. Он отметил, что в первую очередь пользователи сами должны позаботиться о своей безопасности: сверить телефон с тем, который указан на сайте "Госуслуг" и в дальнейшем пользоваться только им.

https://ria.ru/20241120/moshennichestvo-1984735127.html

https://ria.ru/20241116/moshenniki-1984103349.html

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общество, технологии, ашот оганесян