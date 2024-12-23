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В Черном море обработали сорбентом более 24 тысяч квадратных метров

В Черном море обработали сорбентом более 24 тысяч квадратных метров - РИА Новости, 23.12.2024

В Черном море обработали сорбентом более 24 тысяч квадратных метров

Специалисты обработали сорбентом больше 24 тысяч квадратных метров акватории Черного моря после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров, сообщили... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T23:49:00+03:00

2024-12-23T23:49:00+03:00

2024-12-23T23:49:00+03:00

происшествия

цены на нефть

черное море

керченский пролив

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 23 дек – РИА Новости. Специалисты обработали сорбентом больше 24 тысяч квадратных метров акватории Черного моря после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров, сообщили в оперштабе Кубани. "Результаты работы непосредственно в акватории Черного моря по ликвидации ЧС… Идет обработка сорбентом участков, где в море в ходе мониторинга обнаруживают нефтяные пятна. Всего обработали больше 24 тысяч квадратных метров акватории", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

https://ria.ru/20241220/tanker-1990314685.html

черное море

керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, цены на нефть, черное море, керченский пролив, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе