https://ria.ru/20241223/more-1990913859.html
В Черном море обработали сорбентом более 24 тысяч квадратных метров
В Черном море обработали сорбентом более 24 тысяч квадратных метров - РИА Новости, 23.12.2024
В Черном море обработали сорбентом более 24 тысяч квадратных метров
Специалисты обработали сорбентом больше 24 тысяч квадратных метров акватории Черного моря после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров, сообщили... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T23:49:00+03:00
2024-12-23T23:49:00+03:00
2024-12-23T23:49:00+03:00
происшествия
цены на нефть
черное море
керченский пролив
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990590979_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_79c49abb5d2354e22583410ba3150678.jpg
КРАСНОДАР, 23 дек – РИА Новости. Специалисты обработали сорбентом больше 24 тысяч квадратных метров акватории Черного моря после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров, сообщили в оперштабе Кубани. "Результаты работы непосредственно в акватории Черного моря по ликвидации ЧС… Идет обработка сорбентом участков, где в море в ходе мониторинга обнаруживают нефтяные пятна. Всего обработали больше 24 тысяч квадратных метров акватории", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
https://ria.ru/20241220/tanker-1990314685.html
черное море
керченский пролив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990590979_243:0:2972:2047_1920x0_80_0_0_9f460025e28bb1445e015fad0ac14933.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, цены на нефть, черное море, керченский пролив, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Цены на нефть, Черное море, Керченский пролив, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Черном море обработали сорбентом более 24 тысяч квадратных метров
В акватории Черного моря обработали сорбентом более 24 тысяч квадратных метров