Рейтинг@Mail.ru
Санду отказалась обсуждать с Украиной вопрос энергоснабжения Молдавии - РИА Новости, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:25 23.12.2024 (обновлено: 09:37 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/moldaviya-1990774729.html
Санду отказалась обсуждать с Украиной вопрос энергоснабжения Молдавии
Санду отказалась обсуждать с Украиной вопрос энергоснабжения Молдавии - РИА Новости, 23.12.2024
Санду отказалась обсуждать с Украиной вопрос энергоснабжения Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду категорически отказалась обсуждать с Украиной вопрос энергоснабжения Молдавии после истечения российско-украинского договора о... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T09:25:00+03:00
2024-12-23T09:37:00+03:00
молдавия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
украина
киев
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981685586_0:0:2639:1484_1920x0_80_0_0_9445817956ded968bd58d9349c7f7e8a.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду категорически отказалась обсуждать с Украиной вопрос энергоснабжения Молдавии после истечения российско-украинского договора о транзите газа, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ."По поступающей в СВР информации, в штаб-квартире Евросоюза не знают, как утихомирить эмоционально нестабильного президента Молдавии Майю Санду. "Хвататься за голову" высокопоставленных евробюрократов заставили поступившие из Кишинева сведения о содержании недавнего совещания Санду с руководством правительства по вопросам энергетической безопасности страны", - говорится в сообщении."В ходе мероприятия президент "вышла из себя" после доклада премьер-министра Дорина Речана о проблемах энергоснабжения Молдавии, с которыми страна может столкнуться после истечения российско-украинского договора на транзит природного газа 31 декабря сего года. Она категорически отказалась обсуждать этот вопрос с Украиной и безапелляционно возложила всю ответственность на Россию", - уточнили в СВР.
https://ria.ru/20241221/dodon-1990626640.html
молдавия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981685586_125:3:2135:1511_1920x0_80_0_0_132bf78f8198eb55bbb3a0a4453c60da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, украина, киев, майя санду
Молдавия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Украина, Киев, Майя Санду
Санду отказалась обсуждать с Украиной вопрос энергоснабжения Молдавии

СВР: Санду отказалась обсуждать с Киевом вопрос энергоснабжения Молдавии

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду категорически отказалась обсуждать с Украиной вопрос энергоснабжения Молдавии после истечения российско-украинского договора о транзите газа, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"По поступающей в СВР информации, в штаб-квартире Евросоюза не знают, как утихомирить эмоционально нестабильного президента Молдавии Майю Санду. "Хвататься за голову" высокопоставленных евробюрократов заставили поступившие из Кишинева сведения о содержании недавнего совещания Санду с руководством правительства по вопросам энергетической безопасности страны", - говорится в сообщении.
"В ходе мероприятия президент "вышла из себя" после доклада премьер-министра Дорина Речана о проблемах энергоснабжения Молдавии, с которыми страна может столкнуться после истечения российско-украинского договора на транзит природного газа 31 декабря сего года. Она категорически отказалась обсуждать этот вопрос с Украиной и безапелляционно возложила всю ответственность на Россию", - уточнили в СВР.
Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Власти Молдавии разрушили экономику, заявил Додон
21 декабря, 18:18
 
МолдавияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В миреУкраинаКиевМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала