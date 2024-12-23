https://ria.ru/20241223/moldaviya-1990774729.html
Санду отказалась обсуждать с Украиной вопрос энергоснабжения Молдавии
Санду отказалась обсуждать с Украиной вопрос энергоснабжения Молдавии - РИА Новости, 23.12.2024
Санду отказалась обсуждать с Украиной вопрос энергоснабжения Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду категорически отказалась обсуждать с Украиной вопрос энергоснабжения Молдавии после истечения российско-украинского договора о... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T09:25:00+03:00
2024-12-23T09:25:00+03:00
2024-12-23T09:37:00+03:00
молдавия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
украина
киев
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981685586_0:0:2639:1484_1920x0_80_0_0_9445817956ded968bd58d9349c7f7e8a.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду категорически отказалась обсуждать с Украиной вопрос энергоснабжения Молдавии после истечения российско-украинского договора о транзите газа, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ."По поступающей в СВР информации, в штаб-квартире Евросоюза не знают, как утихомирить эмоционально нестабильного президента Молдавии Майю Санду. "Хвататься за голову" высокопоставленных евробюрократов заставили поступившие из Кишинева сведения о содержании недавнего совещания Санду с руководством правительства по вопросам энергетической безопасности страны", - говорится в сообщении."В ходе мероприятия президент "вышла из себя" после доклада премьер-министра Дорина Речана о проблемах энергоснабжения Молдавии, с которыми страна может столкнуться после истечения российско-украинского договора на транзит природного газа 31 декабря сего года. Она категорически отказалась обсуждать этот вопрос с Украиной и безапелляционно возложила всю ответственность на Россию", - уточнили в СВР.
https://ria.ru/20241221/dodon-1990626640.html
молдавия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981685586_125:3:2135:1511_1920x0_80_0_0_132bf78f8198eb55bbb3a0a4453c60da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, украина, киев, майя санду
Молдавия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Украина, Киев, Майя Санду
Санду отказалась обсуждать с Украиной вопрос энергоснабжения Молдавии
СВР: Санду отказалась обсуждать с Киевом вопрос энергоснабжения Молдавии