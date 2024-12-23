https://ria.ru/20241223/moldaviya-1990774729.html

Санду отказалась обсуждать с Украиной вопрос энергоснабжения Молдавии

Санду отказалась обсуждать с Украиной вопрос энергоснабжения Молдавии - РИА Новости, 23.12.2024

Санду отказалась обсуждать с Украиной вопрос энергоснабжения Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду категорически отказалась обсуждать с Украиной вопрос энергоснабжения Молдавии после истечения российско-украинского договора о... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T09:25:00+03:00

2024-12-23T09:25:00+03:00

2024-12-23T09:37:00+03:00

молдавия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

украина

киев

майя санду

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду категорически отказалась обсуждать с Украиной вопрос энергоснабжения Молдавии после истечения российско-украинского договора о транзите газа, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ."По поступающей в СВР информации, в штаб-квартире Евросоюза не знают, как утихомирить эмоционально нестабильного президента Молдавии Майю Санду. "Хвататься за голову" высокопоставленных евробюрократов заставили поступившие из Кишинева сведения о содержании недавнего совещания Санду с руководством правительства по вопросам энергетической безопасности страны", - говорится в сообщении."В ходе мероприятия президент "вышла из себя" после доклада премьер-министра Дорина Речана о проблемах энергоснабжения Молдавии, с которыми страна может столкнуться после истечения российско-украинского договора на транзит природного газа 31 декабря сего года. Она категорически отказалась обсуждать этот вопрос с Украиной и безапелляционно возложила всю ответственность на Россию", - уточнили в СВР.

https://ria.ru/20241221/dodon-1990626640.html

молдавия

украина

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молдавия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, украина, киев, майя санду