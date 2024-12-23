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СВР: Кишинев приказал завести уголовные дела против руководства ПМР - РИА Новости, 23.12.2024
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09:25 23.12.2024 (обновлено: 09:37 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/moldaviya-1990774641.html
СВР: Кишинев приказал завести уголовные дела против руководства ПМР
СВР: Кишинев приказал завести уголовные дела против руководства ПМР - РИА Новости, 23.12.2024
СВР: Кишинев приказал завести уголовные дела против руководства ПМР
Кишинев приказал завести уголовные дела в отношении руководства Приднестровья "за сепаратизм", а рядовых жителей непризнанной республики - подвергать тщательным РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T09:25:00+03:00
2024-12-23T09:37:00+03:00
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
майя санду
кишинев
в мире
россия
молдавия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Кишинев приказал завести уголовные дела в отношении руководства Приднестровья "за сепаратизм", а рядовых жителей непризнанной республики - подвергать тщательным досмотрам при пересечении границ региона, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.Сообщается, что президент Молдавии Майя Санду категорически отказалась обсуждать с Украиной вопрос продолжения энергоснабжения Молдавии в контексте транзита российского газа и безапелляционно возложила всю ответственность на Россию. По словам Санду, "если Москва не найдет способ доставить сюда газ, то Кишинев отыграется на пророссийском Приднестровье", отмечает СВР."Приказано завести уголовные дела в отношении руководства ПМР "за сепаратизм", а рядовых жителей Приднестровья подвергать тщательным досмотрам при пересечении границ региона", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241219/sandu-1990152205.html
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), майя санду, кишинев, в мире, россия, молдавия
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Майя Санду, Кишинев, В мире, Россия, Молдавия
СВР: Кишинев приказал завести уголовные дела против руководства ПМР

СВР: Кишинев приказал завести дела против руководства ПМР за сепаратизм

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Кишинев приказал завести уголовные дела в отношении руководства Приднестровья "за сепаратизм", а рядовых жителей непризнанной республики - подвергать тщательным досмотрам при пересечении границ региона, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
Сообщается, что президент Молдавии Майя Санду категорически отказалась обсуждать с Украиной вопрос продолжения энергоснабжения Молдавии в контексте транзита российского газа и безапелляционно возложила всю ответственность на Россию.
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19 декабря, 14:25
По словам Санду, "если Москва не найдет способ доставить сюда газ, то Кишинев отыграется на пророссийском Приднестровье", отмечает СВР.
"Приказано завести уголовные дела в отношении руководства ПМР "за сепаратизм", а рядовых жителей Приднестровья подвергать тщательным досмотрам при пересечении границ региона", - говорится в сообщении.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
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09:25
 
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Майя СандуКишиневВ миреРоссияМолдавия
 
 
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