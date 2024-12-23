https://ria.ru/20241223/moldaviya-1990774332.html

СВР: Санду потребовала подготовить захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье

СВР: Санду потребовала подготовить захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье - РИА Новости, 23.12.2024

СВР: Санду потребовала подготовить захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье

Президент Молдавии Майя Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье, заявила Служба внешней разведки (СВР) России. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T09:23:00+03:00

2024-12-23T09:23:00+03:00

2024-12-23T14:52:00+03:00

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

молдавия

майя санду

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981685586_0:0:2639:1484_1920x0_80_0_0_9445817956ded968bd58d9349c7f7e8a.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье, заявила Служба внешней разведки (СВР) России."Президент требовала подготовить силовой захват электростанции", — сообщили в спецслужбе.Другие данные СВР о планах Санду:В Молдавии ранее ввели режим ЧП в энергетике, а в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 11 декабря на 30 суток объявили чрезвычайное экономическое положение. Эти меры ввели из-за возможного энергетического кризиса, связанного с риском прекращения поставок российского газа.Как сообщили власти Молдавии, "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с Киевом для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019-м пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути поставок, в том числе через Трансбалканский коридор.С декабря 2022 года "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от России газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20241219/pridnestrove-1990153912.html

https://ria.ru/20241219/sandu-1990152205.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, молдавия, майя санду, россия