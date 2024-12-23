СВР: Санду потребовала подготовить захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье
СВР: Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в ПМР
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье, заявила Служба внешней разведки (СВР) России.
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"Президент требовала подготовить силовой захват электростанции", — сообщили в спецслужбе.
Другие данные СВР о планах Санду:
- с требованием захвата ГРЭС президент выступила из-за возможных проблем энергоснабжения Молдавии после истечения российско-украинского договора на транзит газа;
- глава государства отказалась обсуждать вопрос прекращения поставок газа с Киевом и безапелляционно возложила всю ответственность на Москву;
- Санду приказала подготовить силовой захват ГРЭС, так как правобережная часть Молдавии практически полностью зависит от поставок электроэнергии с расположенной в ПМР станции;
- президент республики поручила разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в регионе;
- Молдавия планирует "отыграться" на ПМР, если Москва не найдет способ доставить Кишиневу газ;
- Санду приказала завести уголовные дела против руководства Приднестровья "за сепаратизм", а рядовых жителей ПМР будут подвергать тщательным досмотрам при пересечении границ региона;
- в Евросоюзе выступают против такого развития событий, но не знают, как повлиять на молдавского лидера;
- ЕС был бы не против появления новой кризисной точки в зоне интересов России, но пока не готов к этому;
- никто не гарантирует, что Санду не развяжет региональную войну.
В Молдавии ранее ввели режим ЧП в энергетике, а в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 11 декабря на 30 суток объявили чрезвычайное экономическое положение. Эти меры ввели из-за возможного энергетического кризиса, связанного с риском прекращения поставок российского газа.
Как сообщили власти Молдавии, "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с Киевом для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019-м пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути поставок, в том числе через Трансбалканский коридор.
С декабря 2022 года "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от России газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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