https://ria.ru/20241223/moldaviya-1990383334.html

"Полная катастрофа". Украина нанесла сокрушительный удар по россиянам

"Полная катастрофа". Украина нанесла сокрушительный удар по россиянам - РИА Новости, 23.12.2024

"Полная катастрофа". Украина нанесла сокрушительный удар по россиянам

Молдавия и Приднестровье готовятся встретить 2025-й без электричества. В Кишиневе предупредили о трехкратном повышении тарифов, а в Тирасполе говорят, что... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T08:00:00+03:00

2024-12-23T08:00:00+03:00

2024-12-23T08:06:00+03:00

экономика

жкх

молдавия

кишинев

тирасполь

дорин речан

майя санду

газпром

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Молдавия и Приднестровье готовятся встретить 2025-й без электричества. В Кишиневе предупредили о трехкратном повышении тарифов, а в Тирасполе говорят, что продержатся 50 дней, после чего жизнь в самопровозглашенной республике остановится. Что происходит на берегах Днестра — в материале РИА Новости.Дави на газС 1 января Россия не поставляет газ в Молдавию. Украина прекращает транзит, а "Газпром" не стал бронировать "Турецкий поток" для Кишинева. Правда, 27 декабря европейские платформы проведут аукционы на так называемую прерываемую мощность (без гарантии оператора) для транзита в январе. Кроме того, остается более дорогостоящая опция с суточными аукционами.В конце ноября Москва еще рассматривала возможность использовать "Турецкий поток" как альтернативу украинскому маршруту для поставок в Приднестровье. В частности, "Газпром" подтверждал не менее 5,7 миллиона кубометров в сутки, или около двух миллиардов в год. На этом газе Тирасполь обеспечил бы электричеством и Кишинев. Однако молдавским властям следовало приступить к погашению долга перед "Газпромом" — 709 миллионов долларов. В Кишиневе согласны максимум на девять миллионов."Президент Молдавии Майя Санду побывала в Брюсселе, где ритуально жаловалась на газовый шантаж России. <...> Деньги пора заплатить за то, чем пользовались. И не придумывать никакие сказки про то, что их кто-то шантажирует", — обрисовала ситуацию официальный представитель МИД России Мария Захарова.Молдавские власти 16 декабря на 60 дней ввели в республике чрезвычайное положение в энергетике. Так Санду надеется упростить выделение средств из бюджета на закупку газа и другого топлива у альтернативных поставщиков. Кроме того, власти уговаривают население снизить температуру в домах до 19 градусов, чтобы сократить расход электроэнергии на отопление.Примечательно, что посол Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс посоветовал Кишиневу договориться с Москвой. Он напомнил, что за три последние зимы ЕС оказал молдавской энергетике помощь на 240 миллионов евро. Но в этот раз проблему надо решать самостоятельно.В Приднестровье тоже объявили ЧП. "Сегодня нет стопроцентной гарантии как на поставку газа, так и на ее отсутствие. Тем не менее мы должны готовиться к любому развитию событий", — сказал глава Приднестровья Вадим Красносельский. Если с 1 января Тирасполь лишится российского газа, на левом берегу Днестра остановятся все промышленные предприятия.Полный блэкаут пока не грозит, так как потребности населения в электричестве на 80% обеспечивает Дубоссарская ГЭС, отмечает первый президент самопровозглашенной республики Игорь Смирнов. Также в экстренном случае на уголь можно перевести Молдавскую ГРЭС. Но твердого топлива хватит всего на 50 дней.Быть или не бытьЧлен наблюдательного совета "Молдовагаза" Сергей Тофилат предсказывает резкий рост цен на электроэнергию. Правый берег Днестра сейчас платит Молдавской ГРЭС 66 долларов (61 евро) за мегаватт. В случае прекращения поставок возникший дефицит придется покрывать за счет закупок в Румынии на бирже OPCOM. Там в ноябре было в среднем 188 евро за мегаватт.Санду как может успокаивает население. "Несмотря на эту ситуацию, я хочу напомнить гражданам, что этой зимой мы не будем платить больше, чем в прошлом году", — сказала она на пресс-конференции. Правда, министр энергетики Виктор Парликов подал в отставку. Президент тут же обвинила его в личном пиаре.В свою очередь, премьер-министр Дорин Речан заверил, что правительство компенсирует повышение тарифов. "Мы уже выделили два миллиарда леев (около 108,5 миллиона долларов), при необходимости увеличим эту сумму. <…> Давайте не будем гадать. Когда увидим цифры на столе, мы их проанализируем. Вот тогда и решим, какой дополнительный бюджет выделить на компенсации", — сообщил он.Между тем экс-глава Гагаузии Ирина Влах подозревает, что власти могли специально спровоцировать энергетический кризис, чтобы заработать на нем. "До сих пор Речана не волновали интересы молдавских потребителей. Летом цены на газ были намного ниже, но правительство тогда специально не закупало газ на зиму. Они ждали, когда цена будет максимальной. Сам Речан признал, что тема газового кризиса надуманна. Тогда для чего нужен режим ЧП? А для того и нужен, чтобы залезть в карман граждан и заработать миллионы на завышенных тарифах", — заявила она.Свет в конце туннеляЭксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов уверен: без российского газа Молдавия и Приднестровье окажутся в чрезвычайно сложном положении. Причем на Румынию может рассчитывать только Кишинев."В истории было много случаев, когда судьбоносные решения принимались в последний момент. Не исключено, что и в этот раз мы увидим что-то подобное. Например, компания "Шериф", которая фактически контролирует Приднестровье, договорится с правительством Санду о совместном выходе из кризиса", — отметил он в беседе с РИА Новости.Иначе левому берегу Днестра грозит коллапс. Через Украину газа уже не будет, а другие представители международного сообщества вряд ли захотят иметь дело с самопровозглашенной республикой. "Это означает полную катастрофу. То есть это остановка жизни, остановка всех предприятий. Приднестровская промышленность в принципе ориентирована на газовые поставки и без нее не может функционировать", — подчеркивает эксперт.Однако, по его мнению, это не значит, что Кишинев воспользуется ситуацией, чтобы постараться реинтегрировать Тирасполь в Молдавию. "Команда Санду вряд ли заинтересована в том, чтобы брать на себя обязательства по обеспечению примерно полумиллиона пророссийски настроенных человек и граждан России, особенно в контексте парламентских выборов в следующем году", — объясняет Денисов.Приднестровье — заложник в конфликте между Молдавией и Россией, считает он. Но не стоит идеализировать официальный Тирасполь. Если население, как правило, поддерживает Москву, представители власти — это дельцы, которые защищают прежде всего собственные интересы.

https://ria.ru/20241210/rumyniya-1988210304.html

https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981508288.html

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экономика, жкх, молдавия, кишинев, тирасполь, дорин речан, майя санду, газпром, евросоюз, молдовагаз, турецкий поток