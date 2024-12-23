https://ria.ru/20241223/mkad-1990769233.html
На МКАД опрокинулся грузовик
На МКАД опрокинулся грузовик - РИА Новости, 23.12.2024
На МКАД опрокинулся грузовик
Грузовик опрокинулся на внешней стороне 40-го километра МКАД в Москве, движение затруднено, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T08:12:00+03:00
2024-12-23T08:12:00+03:00
2024-12-23T08:12:00+03:00
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988814852_0:482:2784:2048_1920x0_80_0_0_b26481cd2b9aafc22beedda3a19e760f.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Грузовик опрокинулся на внешней стороне 40-го километра МКАД в Москве, движение затруднено, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. "На внешней стороне 40 километра МКАД (в районе съезда №41) опрокинулся грузовик. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Дептранс добавил, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено.
https://ria.ru/20241223/avtobus-1990755097.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988814852_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_8334b2371ea5fcfa954c3fabbf2ff3db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
На МКАД опрокинулся грузовик
На внешней стороне 40-го километра МКАД в Москве опрокинулся грузовик