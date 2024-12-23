Рейтинг@Mail.ru
На МКАД опрокинулся грузовик - РИА Новости, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:12 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/mkad-1990769233.html
На МКАД опрокинулся грузовик
На МКАД опрокинулся грузовик - РИА Новости, 23.12.2024
На МКАД опрокинулся грузовик
Грузовик опрокинулся на внешней стороне 40-го километра МКАД в Москве, движение затруднено, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T08:12:00+03:00
2024-12-23T08:12:00+03:00
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988814852_0:482:2784:2048_1920x0_80_0_0_b26481cd2b9aafc22beedda3a19e760f.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Грузовик опрокинулся на внешней стороне 40-го километра МКАД в Москве, движение затруднено, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. "На внешней стороне 40 километра МКАД (в районе съезда №41) опрокинулся грузовик. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Дептранс добавил, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено.
https://ria.ru/20241223/avtobus-1990755097.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988814852_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_8334b2371ea5fcfa954c3fabbf2ff3db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
На МКАД опрокинулся грузовик

На внешней стороне 40-го километра МКАД в Москве опрокинулся грузовик

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Сотрудник ДПС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Грузовик опрокинулся на внешней стороне 40-го километра МКАД в Москве, движение затруднено, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
"На внешней стороне 40 километра МКАД (в районе съезда №41) опрокинулся грузовик. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
Дептранс добавил, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено.
Последствия столкновение автобуса с машиной МЧС на перекрестке в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Автобус после ДТП на юге Москвы вылетел на пешеходную зону
00:59
 
ПроисшествияМоскваДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала