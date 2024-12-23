https://ria.ru/20241223/mkad-1990769233.html

На МКАД опрокинулся грузовик

На МКАД опрокинулся грузовик - РИА Новости, 23.12.2024

На МКАД опрокинулся грузовик

Грузовик опрокинулся на внешней стороне 40-го километра МКАД в Москве, движение затруднено, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T08:12:00+03:00

2024-12-23T08:12:00+03:00

2024-12-23T08:12:00+03:00

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Грузовик опрокинулся на внешней стороне 40-го километра МКАД в Москве, движение затруднено, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. "На внешней стороне 40 километра МКАД (в районе съезда №41) опрокинулся грузовик. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Дептранс добавил, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено.

https://ria.ru/20241223/avtobus-1990755097.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы