https://ria.ru/20241223/mishustin-1990852397.html

Мишустин проведет совещание по инфляции

Мишустин проведет совещание по инфляции - РИА Новости, 23.12.2024

Мишустин проведет совещание по инфляции

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что сегодня проведет с правительством отдельное совещание по вопросам инфляции. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T16:24:00+03:00

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2024-12-23T16:47:00+03:00

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что сегодня проведет с правительством отдельное совещание по вопросам инфляции."Мы сегодня проведем отдельное совещание по текущей ситуации с инфляцией", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Он отметил, что все ключевые направления, на которые указывал глава государства, необходимо держать на особом контроле, "вникать в частности, в детали, чтобы принимаемые решения учитывали местные реалии"."Важно также наращивать усилия по развитию промышленности, выпуску товаров и услуг на отечественных мощностях, в первую очередь – в сложных и наукоёмких секторах, что должно не только отражаться на показателях, но и служить основой для дальнейшего устойчивого развития страны, выполнения задач, которые поставлены в рамках национальных целей. И конечно, помогать сдерживать ценовые колебания на потребительские товары", - добавил глава правительства.

https://ria.ru/20240827/inflyatsiya-1968713677.html

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россия, михаил мишустин, экономика