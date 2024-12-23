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Мишустин проведет совещание по инфляции - РИА Новости, 23.12.2024
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16:24 23.12.2024 (обновлено: 16:47 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/mishustin-1990852397.html
Мишустин проведет совещание по инфляции
Мишустин проведет совещание по инфляции - РИА Новости, 23.12.2024
Мишустин проведет совещание по инфляции
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что сегодня проведет с правительством отдельное совещание по вопросам инфляции. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T16:24:00+03:00
2024-12-23T16:47:00+03:00
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что сегодня проведет с правительством отдельное совещание по вопросам инфляции."Мы сегодня проведем отдельное совещание по текущей ситуации с инфляцией", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Он отметил, что все ключевые направления, на которые указывал глава государства, необходимо держать на особом контроле, "вникать в частности, в детали, чтобы принимаемые решения учитывали местные реалии"."Важно также наращивать усилия по развитию промышленности, выпуску товаров и услуг на отечественных мощностях, в первую очередь – в сложных и наукоёмких секторах, что должно не только отражаться на показателях, но и служить основой для дальнейшего устойчивого развития страны, выполнения задач, которые поставлены в рамках национальных целей. И конечно, помогать сдерживать ценовые колебания на потребительские товары", - добавил глава правительства.
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россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин проведет совещание по инфляции

Мишустин проведет с правительством отдельное совещание по вопросам инфляции

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что сегодня проведет с правительством отдельное совещание по вопросам инфляции.
"Мы сегодня проведем отдельное совещание по текущей ситуации с инфляцией", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Он отметил, что все ключевые направления, на которые указывал глава государства, необходимо держать на особом контроле, "вникать в частности, в детали, чтобы принимаемые решения учитывали местные реалии".
"Важно также наращивать усилия по развитию промышленности, выпуску товаров и услуг на отечественных мощностях, в первую очередь – в сложных и наукоёмких секторах, что должно не только отражаться на показателях, но и служить основой для дальнейшего устойчивого развития страны, выполнения задач, которые поставлены в рамках национальных целей. И конечно, помогать сдерживать ценовые колебания на потребительские товары", - добавил глава правительства.
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