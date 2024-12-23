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Минздрав назвал оптимальный возраст для рождения ребенка - РИА Новости, 23.12.2024
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02:48 23.12.2024 (обновлено: 09:48 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/minzdrav-1990758261.html
Минздрав назвал оптимальный возраст для рождения ребенка
Минздрав назвал оптимальный возраст для рождения ребенка - РИА Новости, 23.12.2024
Минздрав назвал оптимальный возраст для рождения ребенка
Оптимальный возраст для беременности и рождения ребенка у женщины – от 18 до 35 лет, мужчины могут зачать ребенка даже в старшем возрасте, но с каждым годом... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T02:48:00+03:00
2024-12-23T09:48:00+03:00
общество
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Оптимальный возраст для беременности и рождения ребенка у женщины – от 18 до 35 лет, мужчины могут зачать ребенка даже в старшем возрасте, но с каждым годом вероятность уменьшается, следует из письма министерства здравоохранения России, с которым ознакомилось РИА Новости."Необходимо информировать женщин, что оптимальное время для беременности и рождения ребенка — возраст женщины от 18 до 35 лет", — говорится в документе. При этом курение увеличивает риск бесплодия в 1,6 раза, потребление более 20 граммов этанола в день – на 60%, а высокий уровень потребления кофеина — более 5 чашек в день снижает шансы наступления беременности в 1,45 раза, уточняется в письме.Что касается мужчин, то они могут зачать ребенка даже в старшем возрасте, но с каждым годом вероятность этого события уменьшается, отмечается в документе. Так, шанс родить живого ребенка при возрасте будущего отца старше 35 лет в два раза ниже по сравнению с более молодыми отцами даже при применении экстракорпорального оплодотворения.Кроме того, дети, рожденные от возрастных отцов, отличаются худшими показателями здоровья — есть доказательства, что с возрастом отца тесно связана более высокая вероятность развития у ребенка шизофрении, расстройств аутистического спектра, острого лимфобластного лейкоза, многих врожденных синдромов и аномалий развития, следует из документа.
https://ria.ru/20241210/minzdrav-1988408460.html
https://ria.ru/20241216/besplodie-1989488454.html
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общество
Общество
Минздрав назвал оптимальный возраст для рождения ребенка

Минздрав назвал возраст от 18 до 35 лет у женщины оптимальным для рождения детей

© iStock.com / ArtMarieБеременная женщина собирает сумку в роддом
Беременная женщина собирает сумку в роддом - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© iStock.com / ArtMarie
Беременная женщина собирает сумку в роддом . Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Оптимальный возраст для беременности и рождения ребенка у женщины – от 18 до 35 лет, мужчины могут зачать ребенка даже в старшем возрасте, но с каждым годом вероятность уменьшается, следует из письма министерства здравоохранения России, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Необходимо информировать женщин, что оптимальное время для беременности и рождения ребенка — возраст женщины от 18 до 35 лет", — говорится в документе.
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При этом курение увеличивает риск бесплодия в 1,6 раза, потребление более 20 граммов этанола в день – на 60%, а высокий уровень потребления кофеина — более 5 чашек в день снижает шансы наступления беременности в 1,45 раза, уточняется в письме.
Что касается мужчин, то они могут зачать ребенка даже в старшем возрасте, но с каждым годом вероятность этого события уменьшается, отмечается в документе. Так, шанс родить живого ребенка при возрасте будущего отца старше 35 лет в два раза ниже по сравнению с более молодыми отцами даже при применении экстракорпорального оплодотворения.
Кроме того, дети, рожденные от возрастных отцов, отличаются худшими показателями здоровья — есть доказательства, что с возрастом отца тесно связана более высокая вероятность развития у ребенка шизофрении, расстройств аутистического спектра, острого лимфобластного лейкоза, многих врожденных синдромов и аномалий развития, следует из документа.
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