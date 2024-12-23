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Более 300 вологодских сотрудников детсадов прошли обучение Минцифры - РИА Новости, 23.12.2024
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Вологодская область
 
17:10 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/mintsifry-1990860566.html
Более 300 вологодских сотрудников детсадов прошли обучение Минцифры
Более 300 вологодских сотрудников детсадов прошли обучение Минцифры - РИА Новости, 23.12.2024
Более 300 вологодских сотрудников детсадов прошли обучение Минцифры
Более 300 специалистов детских садов, расположенных в Вологодской области, прошли обучение Минцифры, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T17:10:00+03:00
2024-12-23T17:10:00+03:00
вологодская область
россия
вологодская область
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более 300 специалистов детских садов, расположенных в Вологодской области, прошли обучение Минцифры, сообщает пресс-служба регионального правительства. Специалисты министерства области совместно с Минцифры России и отраслевыми ведомствами проводят обучающие семинары для работников учреждений, ответственных за администрирование сайтов. "Представители федерального ведомства поделились актуальными методами и инструментами эффективной работы с официальными сайтами детских садов на платформе "Госвеб", а также разобрали типовые ошибки, совершаемые редакторами", – рассказала министр цифрового развития области Ирина Просвирякова, ее слова приводит пресс-служба. В 2023 - 2024 годах на подсистему Госуслуг переведены сайты всех школ и детских садов региона, органов местного самоуправления, а также медицинских организаций области. Благодаря этому официальные интернет-ресурсы стали более безопасными и удобными для пользователей. В очередном обучении приняли участие более 300 специалистов детских садов. На семинаре были затронуты ключевые аспекты ведения сайтов, в том числе их навигация, а также доступность и качество размещаемой информации. Проект "Госвеб" внедряется в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" нацпроекта "Цифровая экономика", инициированной президентом РФ.
https://ria.ru/20241223/demografiya-1990838489.html
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РИА Новости
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353
60
россия, вологодская область
Вологодская область, Россия, Вологодская область
Более 300 вологодских сотрудников детсадов прошли обучение Минцифры

Более 300 сотрудников детсадов Вологодчины прошли обучение Минцифры

© iStock.com / seb_raРабота за ноутбуком
Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© iStock.com / seb_ra
Работа за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более 300 специалистов детских садов, расположенных в Вологодской области, прошли обучение Минцифры, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Специалисты министерства области совместно с Минцифры России и отраслевыми ведомствами проводят обучающие семинары для работников учреждений, ответственных за администрирование сайтов.
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Более тысячи вологжан обучились по нацпроекту "Демография"
15:10
"Представители федерального ведомства поделились актуальными методами и инструментами эффективной работы с официальными сайтами детских садов на платформе "Госвеб", а также разобрали типовые ошибки, совершаемые редакторами", – рассказала министр цифрового развития области Ирина Просвирякова, ее слова приводит пресс-служба.
В 2023 - 2024 годах на подсистему Госуслуг переведены сайты всех школ и детских садов региона, органов местного самоуправления, а также медицинских организаций области. Благодаря этому официальные интернет-ресурсы стали более безопасными и удобными для пользователей.
В очередном обучении приняли участие более 300 специалистов детских садов. На семинаре были затронуты ключевые аспекты ведения сайтов, в том числе их навигация, а также доступность и качество размещаемой информации.
Проект "Госвеб" внедряется в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" нацпроекта "Цифровая экономика", инициированной президентом РФ.
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