https://ria.ru/20241223/mintsifry-1990860566.html

Более 300 вологодских сотрудников детсадов прошли обучение Минцифры

Более 300 вологодских сотрудников детсадов прошли обучение Минцифры - РИА Новости, 23.12.2024

Более 300 вологодских сотрудников детсадов прошли обучение Минцифры

Более 300 специалистов детских садов, расположенных в Вологодской области, прошли обучение Минцифры, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T17:10:00+03:00

2024-12-23T17:10:00+03:00

2024-12-23T17:10:00+03:00

вологодская область

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вологодская область

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более 300 специалистов детских садов, расположенных в Вологодской области, прошли обучение Минцифры, сообщает пресс-служба регионального правительства. Специалисты министерства области совместно с Минцифры России и отраслевыми ведомствами проводят обучающие семинары для работников учреждений, ответственных за администрирование сайтов. "Представители федерального ведомства поделились актуальными методами и инструментами эффективной работы с официальными сайтами детских садов на платформе "Госвеб", а также разобрали типовые ошибки, совершаемые редакторами", – рассказала министр цифрового развития области Ирина Просвирякова, ее слова приводит пресс-служба. В 2023 - 2024 годах на подсистему Госуслуг переведены сайты всех школ и детских садов региона, органов местного самоуправления, а также медицинских организаций области. Благодаря этому официальные интернет-ресурсы стали более безопасными и удобными для пользователей. В очередном обучении приняли участие более 300 специалистов детских садов. На семинаре были затронуты ключевые аспекты ведения сайтов, в том числе их навигация, а также доступность и качество размещаемой информации. Проект "Госвеб" внедряется в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" нацпроекта "Цифровая экономика", инициированной президентом РФ.

https://ria.ru/20241223/demografiya-1990838489.html

https://ria.ru/20241223/pomosch-1990837847.html

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россия, вологодская область