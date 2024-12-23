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Названа причина массовой высадки пассажиров из самолетов в Петербурге - РИА Новости, 23.12.2024
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04:06 23.12.2024 (обновлено: 10:57 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/minirovanie-1990760692.html
Названа причина массовой высадки пассажиров из самолетов в Петербурге
Названа причина массовой высадки пассажиров из самолетов в Петербурге - РИА Новости, 23.12.2024
Названа причина массовой высадки пассажиров из самолетов в Петербурге
Массовая задержка рейсов и высадка пассажиров из самолетов в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге связана с ложным сообщением о минировании, сообщает RT со... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T04:06:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Массовая задержка рейсов и высадка пассажиров из самолетов в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге связана с ложным сообщением о минировании, сообщает RT со ссылкой на источник."Более десяти рейсов задержали в петербургском Пулково. Проводилась проверка из-за сообщения о лжеминировании", — говорится в материале.По данным издания, в аэропорту усилили меры безопасности, ситуация должна скоро нормализоваться.Ранее СМИ сообщали, что в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге начали массового высаживать пассажиров из самолетов, 11 рейсов были задержаны, что привело к образованию огромных очередей.
https://realty.ria.ru/20241025/putin-1980118750.html
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санкт-петербург, пулково (аэропорт)
Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт)
Названа причина массовой высадки пассажиров из самолетов в Петербурге

RT: пассажиров в Пулково высадили из-за сообщения о лжеминировании

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Массовая задержка рейсов и высадка пассажиров из самолетов в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге связана с ложным сообщением о минировании, сообщает RT со ссылкой на источник.
"Более десяти рейсов задержали в петербургском Пулково. Проводилась проверка из-за сообщения о лжеминировании", — говорится в материале.
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По данным издания, в аэропорту усилили меры безопасности, ситуация должна скоро нормализоваться.
Ранее СМИ сообщали, что в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге начали массового высаживать пассажиров из самолетов, 11 рейсов были задержаны, что привело к образованию огромных очередей.
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