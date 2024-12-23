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Михалкова оштрафовали на 300 рублей - РИА Новости, 23.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:07 23.12.2024 (обновлено: 17:32 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/mihalkov-1990830648.html
Михалкова оштрафовали на 300 рублей
Михалкова оштрафовали на 300 рублей - РИА Новости, 23.12.2024
Михалкова оштрафовали на 300 рублей
Суд в Москве оштрафовал на 300 рублей Никиту Михалкова за не предоставленные в срок сведения о страховых взносах Академии кинематографического и театрального... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T14:07:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал на 300 рублей Никиту Михалкова за не предоставленные в срок сведения о страховых взносах Академии кинематографического и театрального искусства, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. &quot;Михалков не предоставил в срок, установленный законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном учете) в системе обязательного пенсионного страхования, &lt;…&gt; отчет по форме ЕФС-1&quot;, — говорится в материале.На судебное заседание он не пришел. В документах отмечается, что суд установил обстоятельства правонарушения и вину, основываясь на исследованных доказательствах. Постановление вынесли еще в прошлом месяце.Михалков — основатель и ректор автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова".
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никита михалков, россия, москва
Культура, Никита Михалков, Россия, Москва
Михалкова оштрафовали на 300 рублей

Суд в Москве оштрафовал Никиту Михалкова на 300 рублей

© РИА Новости / Александр НатрускинНикита Михалков
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Александр Натрускин
Никита Михалков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал на 300 рублей Никиту Михалкова за не предоставленные в срок сведения о страховых взносах Академии кинематографического и театрального искусства, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«

"Михалков не предоставил в срок, установленный законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном учете) в системе обязательного пенсионного страхования, <…> отчет по форме ЕФС-1", — говорится в материале.

На судебное заседание он не пришел.
В документах отмечается, что суд установил обстоятельства правонарушения и вину, основываясь на исследованных доказательствах. Постановление вынесли еще в прошлом месяце.
Михалков — основатель и ректор автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова".
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