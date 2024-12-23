https://ria.ru/20241223/mid-1990904448.html

МИД Украины оскорбительно прокомментировал политику премьера Словакии

МИД Украины оскорбительно прокомментировал политику премьера Словакии - РИА Новости, 23.12.2024

МИД Украины оскорбительно прокомментировал политику премьера Словакии

МИД Украины оскорбительно высказался в адрес политики премьер-министра Словакии Роберта Фицо после его встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве, РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T20:56:00+03:00

2024-12-23T20:56:00+03:00

2024-12-23T21:15:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. МИД Украины оскорбительно высказался в адрес политики премьер-министра Словакии Роберта Фицо после его встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве, назвав ее недальновидной и зависимой. Путин 22 декабря принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве. Сам Фицо заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. Зеленский нервно отреагировал на встречу, начал предъявлять голословные обвинения словацкому премьеру, хотя ранее именно Киев пытался купить согласие Братиславы на вступление Украины в НАТО обещаниями выплаты средств из замороженных российских активов. "Слабость, зависимость и недальновидность энергетической политики премьер-министра Словакии Роберта Фицо создают угрозы для всей Европы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице украинского МИД в соцсети Facebook*.В ведомстве заявили, что у них вызывают недоумение попытки словацкого правительства "сохранить энергозависимость от Москвы". "Мы не примем позорной политики умиротворения, которая уже доказала свою ошибочность в прошлом веке. Словацкая сторона должна была бы об этом помнить лучше других", - добавили в МИД Украины. Словацкие власти неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ, поступающий через Украину, дальше на запад, поскольку республика получает за это значительные платежи в бюджет. Премьер Словакии ранее также пригрозил Украине серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит газа, предназначенного для Братиславы, через свою территорию в Европу, и анонсировал жесткие переговоры о будущем транзите газа через Словакию на фоне нежелания Киева продлевать контракт. По словам Фицо, остановка транзита газа через Украину в Европу в итоге приведет к подорожанию этого сырья. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не планируют. Остро для Словакии стоит вопрос не только транзита газа через Украину, но и российской нефти. НПЗ Slovnaft в Братиславе, который получает нефть по нефтепроводу "Дружба", зависит от российского сырья. Предприятие поставляет нефтепродукты на экспорт в Чехию и на Украину, а остановка транзита российской нефти через Украину в Словакию привела бы к перебоям в работе этого завода.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241223/fitso-1990857015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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