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Соцсеть Х назвала лучший мем года - РИА Новости, 23.12.2024
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22:02 23.12.2024 (обновлено: 22:16 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/mem-1990908997.html
Соцсеть Х назвала лучший мем года
Соцсеть Х назвала лучший мем года - РИА Новости, 23.12.2024
Соцсеть Х назвала лучший мем года
Детеныш карликового бегемота Му Денг названа "лучшим мемом" 2024 года социальной сети X. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T22:02:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Детеныш карликового бегемота Му Денг названа "лучшим мемом" 2024 года социальной сети X. "Поздравляем Му Денг с тем, что она стала нашим лучшим мемом года", - говорится в сообщении X в одноименной соцсети. На картинке, опубликованной вместе с сообщением, отмечается, что в 2024 году в соцсети X было опубликовано 7,7 миллиона постов с упоминанием Му Денг. Она родилась 10 июля 2024 года в семье карликовых бегемотов Тони и Джоны. Зоопарк Кхао Кхео в Таиланде разместил фотографии своих карликовых бегемотов и Му Денг быстро стала любимицей среди пользователей.
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таиланд, в мире
Таиланд, В мире
Соцсеть Х назвала лучший мем года

Соцсеть X назвала детеныша карликового бегемота Му Денг лучшим мемом 2024 года

© Фото : зоопарк Кхао Кхео в ТаиландеДетеныш карликового бегемота Му Денг в зоопарке Кхао Кхео в Таиланде
Детеныш карликового бегемота Му Денг в зоопарке Кхао Кхео в Таиланде - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Фото : зоопарк Кхао Кхео в Таиланде
Детеныш карликового бегемота Му Денг в зоопарке Кхао Кхео в Таиланде
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Детеныш карликового бегемота Му Денг названа "лучшим мемом" 2024 года социальной сети X.
"Поздравляем Му Денг с тем, что она стала нашим лучшим мемом года", - говорится в сообщении X в одноименной соцсети.
© Фото : зоопарк Кхао Кхео в ТаиландеДетеныш карликового бегемота Му Денг в зоопарке Кхао Кхео в Таиланде
Детеныш карликового бегемота Му Денг в зоопарке Кхао Кхео в Таиланде - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Фото : зоопарк Кхао Кхео в Таиланде
Детеныш карликового бегемота Му Денг в зоопарке Кхао Кхео в Таиланде
На картинке, опубликованной вместе с сообщением, отмечается, что в 2024 году в соцсети X было опубликовано 7,7 миллиона постов с упоминанием Му Денг.
Она родилась 10 июля 2024 года в семье карликовых бегемотов Тони и Джоны. Зоопарк Кхао Кхео в Таиланде разместил фотографии своих карликовых бегемотов и Му Денг быстро стала любимицей среди пользователей.
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