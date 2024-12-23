https://ria.ru/20241223/mem-1990908997.html

Соцсеть Х назвала лучший мем года

Соцсеть Х назвала лучший мем года - РИА Новости, 23.12.2024

Соцсеть Х назвала лучший мем года

Детеныш карликового бегемота Му Денг названа "лучшим мемом" 2024 года социальной сети X. РИА Новости, 23.12.2024

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Детеныш карликового бегемота Му Денг названа "лучшим мемом" 2024 года социальной сети X. "Поздравляем Му Денг с тем, что она стала нашим лучшим мемом года", - говорится в сообщении X в одноименной соцсети. На картинке, опубликованной вместе с сообщением, отмечается, что в 2024 году в соцсети X было опубликовано 7,7 миллиона постов с упоминанием Му Денг. Она родилась 10 июля 2024 года в семье карликовых бегемотов Тони и Джоны. Зоопарк Кхао Кхео в Таиланде разместил фотографии своих карликовых бегемотов и Му Денг быстро стала любимицей среди пользователей.

https://ria.ru/20241223/vk-1990813473.html

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