Соцсеть Х назвала лучший мем года
Соцсеть X назвала детеныша карликового бегемота Му Денг лучшим мемом 2024 года
© Фото : зоопарк Кхао Кхео в ТаиландеДетеныш карликового бегемота Му Денг в зоопарке Кхао Кхео в Таиланде
© Фото : зоопарк Кхао Кхео в Таиланде
Детеныш карликового бегемота Му Денг в зоопарке Кхао Кхео в Таиланде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Детеныш карликового бегемота Му Денг названа "лучшим мемом" 2024 года социальной сети X.
"Поздравляем Му Денг с тем, что она стала нашим лучшим мемом года", - говорится в сообщении X в одноименной соцсети.
© Фото : зоопарк Кхао Кхео в ТаиландеДетеныш карликового бегемота Му Денг в зоопарке Кхао Кхео в Таиланде
© Фото : зоопарк Кхао Кхео в Таиланде
Детеныш карликового бегемота Му Денг в зоопарке Кхао Кхео в Таиланде
На картинке, опубликованной вместе с сообщением, отмечается, что в 2024 году в соцсети X было опубликовано 7,7 миллиона постов с упоминанием Му Денг.
Она родилась 10 июля 2024 года в семье карликовых бегемотов Тони и Джоны. Зоопарк Кхао Кхео в Таиланде разместил фотографии своих карликовых бегемотов и Му Денг быстро стала любимицей среди пользователей.
Пользователи ВКонтакте выбрали главные мемы года
Вчера, 12:54