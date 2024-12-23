https://ria.ru/20241223/mazut-1990849568.html

"Единая Россия" увеличила число волонтеров для очистки берега от мазута

"Единая Россия" увеличила число волонтеров для очистки берега от мазута - РИА Новости, 23.12.2024

"Единая Россия" увеличила число волонтеров для очистки берега от мазута

Партия "Единая Россия" увеличивает количество волонтеров для очистки берега от нефтепродукта в Краснодарском крае, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T16:05:00+03:00

2024-12-23T16:05:00+03:00

2024-12-23T16:11:00+03:00

происшествия

темрюкский район

керченский пролив

анапа

владимир якушев

владимир путин

единая россия

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" увеличивает количество волонтеров для очистки берега от нефтепродукта в Краснодарском крае, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. "Единая Россия" увеличивает количество волонтеров для очистки береговой линии в Краснодарском крае", - цитируют Якушева в официальном Telegram-канале партии. В ЕР уточнили, что более одной тысячи активистов партии и молодогвардейцев ежедневно выходят на пляжи Анапы и Темрюкского района, чтобы помогать ликвидировать последствия выброса нефтепродуктов. "Волонтеры, спецтехника - все синхронно работают на побережье. Спасено более 900 птиц, совместными усилиями вывезли более 17 тысяч тонн загрязненного песка. Мы планируем привлечь к ликвидации последствий аварии в Керченском проливе еще более 700 человек. Активистов первичек, местных отделений, общественников. Это поможет сократить время на полную очистку берега", - приводят слова Якушева в сообщении. Пятнадцатого декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один член экипажа погиб, остальных эвакуировали. В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы обнаружили пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 километров - от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской близ Анапы. Позже длина загрязнения мазутом пляжей увеличилась до 54 километров. На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС. Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров обнаружены на восточном берегу Крыма в районе Керчи 21 декабря. Спасатели приступили к очистке берега и сбору пятен мазута в акватории. Режим ЧС муниципального характера введен в Керчи, а в Ленинском районе полуострова - режим угрозы ЧС. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в Черное море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Президент России Владимир Путин назвал настоящей экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров. Он заявил, что нужно уже сейчас думать о том, что делать с затопленным топливом после аварии в Керченском проливе, и вытаскивать танкеры на берег.

https://ria.ru/20241220/tanker-1990526312.html

https://ria.ru/20241223/mazut-1990797361.html

https://ria.ru/20241222/lebed-1990706884.html

темрюкский район

керченский пролив

анапа

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происшествия, темрюкский район, керченский пролив, анапа, владимир якушев, владимир путин, единая россия, крушение двух танкеров в керченском проливе