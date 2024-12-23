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"Единая Россия" увеличила число волонтеров для очистки берега от мазута - РИА Новости, 23.12.2024
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16:05 23.12.2024 (обновлено: 16:11 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/mazut-1990849568.html
"Единая Россия" увеличила число волонтеров для очистки берега от мазута
"Единая Россия" увеличила число волонтеров для очистки берега от мазута - РИА Новости, 23.12.2024
"Единая Россия" увеличила число волонтеров для очистки берега от мазута
Партия "Единая Россия" увеличивает количество волонтеров для очистки берега от нефтепродукта в Краснодарском крае, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T16:05:00+03:00
2024-12-23T16:11:00+03:00
происшествия
темрюкский район
керченский пролив
анапа
владимир якушев
владимир путин
единая россия
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" увеличивает количество волонтеров для очистки берега от нефтепродукта в Краснодарском крае, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. "Единая Россия" увеличивает количество волонтеров для очистки береговой линии в Краснодарском крае", - цитируют Якушева в официальном Telegram-канале партии. В ЕР уточнили, что более одной тысячи активистов партии и молодогвардейцев ежедневно выходят на пляжи Анапы и Темрюкского района, чтобы помогать ликвидировать последствия выброса нефтепродуктов. "Волонтеры, спецтехника - все синхронно работают на побережье. Спасено более 900 птиц, совместными усилиями вывезли более 17 тысяч тонн загрязненного песка. Мы планируем привлечь к ликвидации последствий аварии в Керченском проливе еще более 700 человек. Активистов первичек, местных отделений, общественников. Это поможет сократить время на полную очистку берега", - приводят слова Якушева в сообщении. Пятнадцатого декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один член экипажа погиб, остальных эвакуировали. В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы обнаружили пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 километров - от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской близ Анапы. Позже длина загрязнения мазутом пляжей увеличилась до 54 километров. На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС. Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров обнаружены на восточном берегу Крыма в районе Керчи 21 декабря. Спасатели приступили к очистке берега и сбору пятен мазута в акватории. Режим ЧС муниципального характера введен в Керчи, а в Ленинском районе полуострова - режим угрозы ЧС. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в Черное море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Президент России Владимир Путин назвал настоящей экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров. Он заявил, что нужно уже сейчас думать о том, что делать с затопленным топливом после аварии в Керченском проливе, и вытаскивать танкеры на берег.
https://ria.ru/20241220/tanker-1990526312.html
https://ria.ru/20241223/mazut-1990797361.html
https://ria.ru/20241222/lebed-1990706884.html
темрюкский район
керченский пролив
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происшествия, темрюкский район, керченский пролив, анапа, владимир якушев, владимир путин, единая россия, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Темрюкский район, Керченский пролив, Анапа, Владимир Якушев, Владимир Путин, Единая Россия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
"Единая Россия" увеличила число волонтеров для очистки берега от мазута

ЕР увеличила количество волонтеров для очистки берега от нефтепродукта на Кубани

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" увеличивает количество волонтеров для очистки берега от нефтепродукта в Краснодарском крае, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
"Единая Россия" увеличивает количество волонтеров для очистки береговой линии в Краснодарском крае", - цитируют Якушева в официальном Telegram-канале партии.
Работы по очистке береговой линии от нефтепродуктов на Кубани - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
На Кубани очистили более 26 километров берега после ЧП с танкерами
20 декабря, 19:53
В ЕР уточнили, что более одной тысячи активистов партии и молодогвардейцев ежедневно выходят на пляжи Анапы и Темрюкского района, чтобы помогать ликвидировать последствия выброса нефтепродуктов.
"Волонтеры, спецтехника - все синхронно работают на побережье. Спасено более 900 птиц, совместными усилиями вывезли более 17 тысяч тонн загрязненного песка. Мы планируем привлечь к ликвидации последствий аварии в Керченском проливе еще более 700 человек. Активистов первичек, местных отделений, общественников. Это поможет сократить время на полную очистку берега", - приводят слова Якушева в сообщении.
Пятнадцатого декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один член экипажа погиб, остальных эвакуировали. В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы обнаружили пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 километров - от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской близ Анапы. Позже длина загрязнения мазутом пляжей увеличилась до 54 километров. На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Повторные выбросы мазута зафиксировали в Анапе
12:02
Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров обнаружены на восточном берегу Крыма в районе Керчи 21 декабря. Спасатели приступили к очистке берега и сбору пятен мазута в акватории. Режим ЧС муниципального характера введен в Керчи, а в Ленинском районе полуострова - режим угрозы ЧС.
По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в Черное море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
Президент России Владимир Путин назвал настоящей экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров. Он заявил, что нужно уже сейчас думать о том, что делать с затопленным топливом после аварии в Керченском проливе, и вытаскивать танкеры на берег.
Спасение лебедя у берегов Керчи в восточной части Крыма - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
У берегов Керчи спасли испачкавшегося в мазуте лебедя
Вчера, 15:22
 
ПроисшествияТемрюкский районКерченский проливАнапаВладимир ЯкушевВладимир ПутинЕдиная РоссияКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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