https://ria.ru/20241223/mazut-1990797361.html
Повторные выбросы мазута зафиксировали в Анапе
Повторные выбросы мазута зафиксировали в Анапе - РИА Новости, 23.12.2024
Повторные выбросы мазута зафиксировали в Анапе
Повторные выбросы нефтепродуктов после крушения танкеров обнаружены в трёх локациях Анапы, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T12:02:00+03:00
2024-12-23T12:02:00+03:00
2024-12-23T12:09:00+03:00
анапа
происшествия
керченский пролив
черное море
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990589873_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_0b422b823d0d15780b1f0d95e445fbfa.jpg
КРАСНОДАР, 23 дек – РИА Новости. Повторные выбросы нефтепродуктов после крушения танкеров обнаружены в трёх локациях Анапы, сообщили в оперштабе Кубани."Повторные выбросы мазута зафиксированы: в районе реки Можепсин; на береговой полосе станицы Благовещенской; на пляже Джемете", - говорится в сообщении.В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
https://ria.ru/20241223/mazut-1990787714.html
анапа
керченский пролив
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990589873_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_c0d5dd2ff41366297175bfc13469c6ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анапа, происшествия, керченский пролив, черное море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Анапа, Происшествия, Керченский пролив, Черное море, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Повторные выбросы мазута зафиксировали в Анапе
Повторные выбросы мазута зафиксировали в трех местах Анапы