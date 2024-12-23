https://ria.ru/20241223/mazut-1990787714.html

Объем мазута на Кубани может увеличиться до 200 тысяч тонн

Объем мазута на Кубани может увеличиться до 200 тысяч тонн - РИА Новости, 23.12.2024

Объем мазута на Кубани может увеличиться до 200 тысяч тонн

Объем грунта, загрязненного мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе, может увеличиться до 200 тысяч тонн, сообщил министр природных ресурсов и... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T11:01:00+03:00

2024-12-23T11:01:00+03:00

2024-12-23T11:12:00+03:00

керченский пролив

россия

происшествия

александр козлов (глава минприроды)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 23 дек – РИА Новости. Объем грунта, загрязненного мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе, может увеличиться до 200 тысяч тонн, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в ходе заседания оперативного штаба."Чем больше мы сейчас соберем мазута, тем меньше проблем будет в апреле-мае, когда повысится температура, и мазут начнет подниматься наверх. По прогнозам специалистов, объем загрязненного мазутом грунта может увеличиться до 200 тысяч тонн. Надеюсь на помощь ученых, они должны подсказать, как действовать, какими реагентами работать в море. Что касается затонувших танкеров, то их необходимо обследовать с привлечением водолазов", - передает пресс-служба администрации Кубани слова Козлова.В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что причиной крушения стал шторм, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

https://ria.ru/20241222/mazut-1990751230.html

керченский пролив

россия

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керченский пролив, россия, происшествия, александр козлов (глава минприроды), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе