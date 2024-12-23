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Объем мазута на Кубани может увеличиться до 200 тысяч тонн - РИА Новости, 23.12.2024
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11:01 23.12.2024 (обновлено: 11:12 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/mazut-1990787714.html
Объем мазута на Кубани может увеличиться до 200 тысяч тонн
Объем мазута на Кубани может увеличиться до 200 тысяч тонн - РИА Новости, 23.12.2024
Объем мазута на Кубани может увеличиться до 200 тысяч тонн
Объем грунта, загрязненного мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе, может увеличиться до 200 тысяч тонн, сообщил министр природных ресурсов и... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T11:01:00+03:00
2024-12-23T11:12:00+03:00
керченский пролив
россия
происшествия
александр козлов (глава минприроды)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 23 дек – РИА Новости. Объем грунта, загрязненного мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе, может увеличиться до 200 тысяч тонн, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в ходе заседания оперативного штаба."Чем больше мы сейчас соберем мазута, тем меньше проблем будет в апреле-мае, когда повысится температура, и мазут начнет подниматься наверх. По прогнозам специалистов, объем загрязненного мазутом грунта может увеличиться до 200 тысяч тонн. Надеюсь на помощь ученых, они должны подсказать, как действовать, какими реагентами работать в море. Что касается затонувших танкеров, то их необходимо обследовать с привлечением водолазов", - передает пресс-служба администрации Кубани слова Козлова.В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что причиной крушения стал шторм, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
https://ria.ru/20241222/mazut-1990751230.html
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керченский пролив, россия, происшествия, александр козлов (глава минприроды), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Керченский пролив, Россия, Происшествия, Александр Козлов (глава Минприроды), Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Объем мазута на Кубани может увеличиться до 200 тысяч тонн

Козлов заявил, что объем мазута на Кубани может увеличиться до 200 тысяч тонн

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы
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КРАСНОДАР, 23 дек – РИА Новости. Объем грунта, загрязненного мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе, может увеличиться до 200 тысяч тонн, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в ходе заседания оперативного штаба.
"Чем больше мы сейчас соберем мазута, тем меньше проблем будет в апреле-мае, когда повысится температура, и мазут начнет подниматься наверх. По прогнозам специалистов, объем загрязненного мазутом грунта может увеличиться до 200 тысяч тонн. Надеюсь на помощь ученых, они должны подсказать, как действовать, какими реагентами работать в море. Что касается затонувших танкеров, то их необходимо обследовать с привлечением водолазов", - передает пресс-служба администрации Кубани слова Козлова.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что причиной крушения стал шторм, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Шторм на побережье Кубани может повредить мешки с собранным мазутом
Вчера, 23:32
 
Керченский проливРоссияПроисшествияАлександр Козлов (глава Минприроды)Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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