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Маск призвал помочь США заполучить Гренландию - РИА Новости, 23.12.2024
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12:28 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/mask-1990803458.html
Маск призвал помочь США заполучить Гренландию
Маск призвал помочь США заполучить Гренландию - РИА Новости, 23.12.2024
Маск призвал помочь США заполучить Гренландию
Американский предприниматель Илон Маск призвал кандидата на должность посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри "помочь Америке... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T12:28:00+03:00
2024-12-23T12:28:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск призвал кандидата на должность посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри "помочь Америке заполучить Гренландию". "Поздравляю! Помогите Америке заполучить Гренландию!" - написал Маск в соцсети Х, комментируя пост Хауэри, в котором тот поблагодарил избранного президента США Дональда Трампа за выдвижение на пост посла в Дании. Ранее Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом он прокомментировал свое решение назначить нового американского посла в Дании. Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Позднее сам Трамп подтвердил журналистам, что интересовался этим вопросом "стратегически". При этом в Гренландии заявили, что остров не продается, а в Дании выразили надежду, что Трамп пошутил, саму идею продажи назвав абсурдной. Бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор в интервью телеканалу MSNBC в августе 2020 года заявил, что Трамп интересовался, можно ли обменять Пуэрто-Рико на Гренландию.
https://ria.ru/20241223/tramp-1990764727.html
https://ria.ru/20241223/otkaz-1990766276.html
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в мире, дания, гренландия, сша, дональд трамп, илон маск
В мире, Дания, Гренландия, США, Дональд Трамп, Илон Маск
Маск призвал помочь США заполучить Гренландию

Маск призвал экс-посла США Хауэри помочь Америке заполучить Гренландию

© AP Photo / Allison RobbertИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Allison Robbert
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск призвал кандидата на должность посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри "помочь Америке заполучить Гренландию".
"Поздравляю! Помогите Америке заполучить Гренландию!" - написал Маск в соцсети Х, комментируя пост Хауэри, в котором тот поблагодарил избранного президента США Дональда Трампа за выдвижение на пост посла в Дании.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Трамп снова заявил о необходимости для США приобрести Гренландию
06:04
Ранее Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом он прокомментировал свое решение назначить нового американского посла в Дании.
Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Позднее сам Трамп подтвердил журналистам, что интересовался этим вопросом "стратегически". При этом в Гренландии заявили, что остров не продается, а в Дании выразили надежду, что Трамп пошутил, саму идею продажи назвав абсурдной.
Бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор в интервью телеканалу MSNBC в августе 2020 года заявил, что Трамп интересовался, можно ли обменять Пуэрто-Рико на Гренландию.
Дональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии в городе Батлер - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
"Родился не в той стране": Трамп раскрыл неудобную для Маска правду
07:07
 
В миреДанияГренландияСШАДональд ТрампИлон Маск
 
 
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