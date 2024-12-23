https://ria.ru/20241223/mask-1990803458.html

Маск призвал помочь США заполучить Гренландию

Маск призвал помочь США заполучить Гренландию - РИА Новости, 23.12.2024

Маск призвал помочь США заполучить Гренландию

Американский предприниматель Илон Маск призвал кандидата на должность посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри "помочь Америке... РИА Новости, 23.12.2024

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск призвал кандидата на должность посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри "помочь Америке заполучить Гренландию". "Поздравляю! Помогите Америке заполучить Гренландию!" - написал Маск в соцсети Х, комментируя пост Хауэри, в котором тот поблагодарил избранного президента США Дональда Трампа за выдвижение на пост посла в Дании. Ранее Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, таким образом он прокомментировал свое решение назначить нового американского посла в Дании. Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Позднее сам Трамп подтвердил журналистам, что интересовался этим вопросом "стратегически". При этом в Гренландии заявили, что остров не продается, а в Дании выразили надежду, что Трамп пошутил, саму идею продажи назвав абсурдной. Бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор в интервью телеканалу MSNBC в августе 2020 года заявил, что Трамп интересовался, можно ли обменять Пуэрто-Рико на Гренландию.

https://ria.ru/20241223/tramp-1990764727.html

https://ria.ru/20241223/otkaz-1990766276.html

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в мире, дания, гренландия, сша, дональд трамп, илон маск