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ИИ превзойдет интеллект людей к 2030 году, заявил Маск

ИИ превзойдет интеллект людей к 2030 году, заявил Маск - РИА Новости, 23.12.2024

ИИ превзойдет интеллект людей к 2030 году, заявил Маск

Американский предприниматель, один из будущих руководителей нового департамента по достижению госэффективности (DOGE) Илон Маск гарантирует, что искусственный... РИА Новости, 23.12.2024

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Американский предприниматель, один из будущих руководителей нового департамента по достижению госэффективности (DOGE) Илон Маск гарантирует, что искусственный интеллект (ИИ) превзойдёт интеллект всех людей к 2030 году. "Всё более вероятно, что ИИ превзойдёт интеллект любого человека к концу 2025 года и, возможно, всех людей к 2027/2028 году. Вероятность того, что ИИ превзойдёт интеллект всех людей, вместе взятых, к 2030 году составляет ~100%", - написал Маск в социальной сети X. Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш 4 июля заявил, что искусственный интеллект создаёт экзистенциальные риски для человечества, государства должны регулировать его, пока не стало слишком поздно.

https://ria.ru/20240711/mask-1958950722.html

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технологии, илон маск, антониу гутерреш, оон, в мире