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ИИ превзойдет интеллект людей к 2030 году, заявил Маск - РИА Новости, 23.12.2024
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12:11 23.12.2024 (обновлено: 12:17 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/mask-1990799183.html
ИИ превзойдет интеллект людей к 2030 году, заявил Маск
ИИ превзойдет интеллект людей к 2030 году, заявил Маск - РИА Новости, 23.12.2024
ИИ превзойдет интеллект людей к 2030 году, заявил Маск
Американский предприниматель, один из будущих руководителей нового департамента по достижению госэффективности (DOGE) Илон Маск гарантирует, что искусственный... РИА Новости, 23.12.2024
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2024-12-23T12:17:00+03:00
технологии
илон маск
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Американский предприниматель, один из будущих руководителей нового департамента по достижению госэффективности (DOGE) Илон Маск гарантирует, что искусственный интеллект (ИИ) превзойдёт интеллект всех людей к 2030 году. "Всё более вероятно, что ИИ превзойдёт интеллект любого человека к концу 2025 года и, возможно, всех людей к 2027/2028 году. Вероятность того, что ИИ превзойдёт интеллект всех людей, вместе взятых, к 2030 году составляет ~100%", - написал Маск в социальной сети X. Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш 4 июля заявил, что искусственный интеллект создаёт экзистенциальные риски для человечества, государства должны регулировать его, пока не стало слишком поздно.
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технологии, илон маск, антониу гутерреш, оон, в мире
Технологии, Илон Маск, Антониу Гутерреш, ООН, В мире
ИИ превзойдет интеллект людей к 2030 году, заявил Маск

Маск сообщил, что ИИ может превзойти интеллект всех людей к 2030 году

© AP Photo / Ringo H.W. ChiuИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Американский предприниматель, один из будущих руководителей нового департамента по достижению госэффективности (DOGE) Илон Маск гарантирует, что искусственный интеллект (ИИ) превзойдёт интеллект всех людей к 2030 году.
"Всё более вероятно, что ИИ превзойдёт интеллект любого человека к концу 2025 года и, возможно, всех людей к 2027/2028 году. Вероятность того, что ИИ превзойдёт интеллект всех людей, вместе взятых, к 2030 году составляет ~100%", - написал Маск в социальной сети X.
Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш 4 июля заявил, что искусственный интеллект создаёт экзистенциальные риски для человечества, государства должны регулировать его, пока не стало слишком поздно.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Маск сделал заявление о будущем человечества
11 июля, 13:01
 
ТехнологииИлон МаскАнтониу ГутеррешООНВ мире
 
 
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