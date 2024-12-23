В конгрессе США назвали Маска "неизбранным" премьером страны
Конгрессмен Гонсалес назвал Маска неизбранным премьер-министром США
© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Тони Гонсалес назвал американского предпринимателя Илона Маска "неизбранным" премьер-министром страны на фоне возросшего влияния миллиардера.
По словам Гонсалеса, несмотря на то, что Маск на данный момент не занимает официальной государственной должности, у него значительное влияние в стране.
"(Маск - ред.) неизбранный, но у него есть голос. И значительная часть этого голоса - это отражение голосов людей", - заявил конгрессмен.
Ранее газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц. По их словам, Маск ведет себя, как сопрезидент. СМИ ранее также обращали внимание на то, что Маск становится одной из ключевых фигур в формировании будущей администрации Трампа.
Ранее победитель выборов президента США Дональд Трамп объявил, что в период его второго президентства Илон Маск и предприниматель Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE).
Маск с годами становится всё более политически активным и регулярно комментирует вопросы американской политики в своей соцсети X. При этом ранее он публично критиковал как демократов, так и республиканцев, говоря, что он не поддерживает ни одну из партий, но со временем его взгляды становились все более правыми. В этом году он открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии.
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