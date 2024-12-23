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В конгрессе США назвали Маска "неизбранным" премьером страны

В конгрессе США назвали Маска "неизбранным" премьером страны - РИА Новости, 23.12.2024

В конгрессе США назвали Маска "неизбранным" премьером страны

Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Тони Гонсалес назвал американского предпринимателя Илона Маска "неизбранным"... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T12:06:00+03:00

2024-12-23T12:06:00+03:00

2024-12-23T12:06:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Тони Гонсалес назвал американского предпринимателя Илона Маска "неизбранным" премьер-министром страны на фоне возросшего влияния миллиардера. "Это довольно любопытно. У нас есть президент, вице-президент, спикер. Такое ощущение, что Илон Маск - наш премьер-министр", - сказал Гонсалес в эфире телеканала CBS News, отвечая на вопрос телеведущей о том, какую роль играет Маск сейчас в США. По словам Гонсалеса, несмотря на то, что Маск на данный момент не занимает официальной государственной должности, у него значительное влияние в стране. "(Маск - ред.) неизбранный, но у него есть голос. И значительная часть этого голоса - это отражение голосов людей", - заявил конгрессмен. Ранее газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц. По их словам, Маск ведет себя, как сопрезидент. СМИ ранее также обращали внимание на то, что Маск становится одной из ключевых фигур в формировании будущей администрации Трампа. Ранее победитель выборов президента США Дональд Трамп объявил, что в период его второго президентства Илон Маск и предприниматель Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Маск с годами становится всё более политически активным и регулярно комментирует вопросы американской политики в своей соцсети X. При этом ранее он публично критиковал как демократов, так и республиканцев, говоря, что он не поддерживает ни одну из партий, но со временем его взгляды становились все более правыми. В этом году он открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии.

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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, вивек рамасвами, nbc