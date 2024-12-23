https://ria.ru/20241223/mask-1990788863.html
Маск допустил, что Байден помилует основателя криптобиржи FTX
Маск допустил, что Байден помилует основателя криптобиржи FTX - РИА Новости, 23.12.2024
Маск допустил, что Байден помилует основателя криптобиржи FTX
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что будет в "шоке", если президент Джо Байден не помилует основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T11:07:00+03:00
2024-12-23T11:07:00+03:00
2024-12-23T11:07:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что будет в "шоке", если президент Джо Байден не помилует основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, второго по величине донора Демократической партии среди физических лиц. "Я буду в шоке, если этого не произойдет", - написал Маск в X, комментируя пост одного из пользователей соцсети, в котором тот написал, что получить досрочное помилование от Байдена может второй по величине донор демократов. При этом пользователей опубликовал фотографию, на которой изображен Бэнкман-Фрид. В ноябре 2023 года основатель обанкротившихся криптобиржи FTX и хедж-фонда Alameda Research Сэм Бэнкман-Фрид был признан судом присяжных виновным в мошенничестве, сговоре с целью отмывания средств и других связанных с кибермошенничеством нарушениях. В марте 2024 года суд приговорил Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюрьмы, а позже, в августе, обязал банкротов FTX и Alameda Research выплатить 12,7 миллиарда долларов пострадавшим от мошенничества клиентам. В июле 2023 года криптобиржа FTX подала в суд на своего основателя Бэнкмана-Фрида и трех других бывших топ-менеджеров с целью вернуть более миллиарда долларов, которые, как утверждается, были присвоены в месяцы, предшествовавшие краху компании в ноябре 2022 года. В конце декабря 2022 года агентство Блумберг сообщало, что Бэнкман-Фрид не менее четырех раз встречался с высокопоставленными чиновниками из Белого дома в 2022 года до банкротства биржи. По информации источников в Белом доме, на встречах обсуждались общие вопросы криптоиндустрии и обмена валют, а также вопросы борьбы с пандемией. Отмечалось, что Бэнкман-Фрид пожертвовал демократической партии США миллионы долларов во время избирательной кампании 2022 года, что сделало его вторым по величине донором партии среди физических лиц.
https://ria.ru/20241223/otkaz-1990766276.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, илон маск, джо байден
В мире, США, Илон Маск, Джо Байден
Маск допустил, что Байден помилует основателя криптобиржи FTX
Маск считает, что Байден помилует основателя криптобиржи FTX Бэнкмана-Фрида
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что будет в "шоке", если президент Джо Байден не помилует основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, второго по величине донора Демократической партии среди физических лиц.
"Я буду в шоке, если этого не произойдет", - написал Маск
в X, комментируя пост одного из пользователей соцсети, в котором тот написал, что получить досрочное помилование от Байдена
может второй по величине донор демократов. При этом пользователей опубликовал фотографию, на которой изображен Бэнкман-Фрид.
В ноябре 2023 года основатель обанкротившихся криптобиржи FTX и хедж-фонда Alameda Research Сэм Бэнкман-Фрид был признан судом присяжных виновным в мошенничестве, сговоре с целью отмывания средств и других связанных с кибермошенничеством нарушениях. В марте 2024 года суд приговорил Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюрьмы, а позже, в августе, обязал банкротов FTX и Alameda Research выплатить 12,7 миллиарда долларов пострадавшим от мошенничества клиентам.
В июле 2023 года криптобиржа FTX подала в суд на своего основателя Бэнкмана-Фрида и трех других бывших топ-менеджеров с целью вернуть более миллиарда долларов, которые, как утверждается, были присвоены в месяцы, предшествовавшие краху компании в ноябре 2022 года.
В конце декабря 2022 года агентство Блумберг сообщало, что Бэнкман-Фрид не менее четырех раз встречался с высокопоставленными чиновниками из Белого дома в 2022 года до банкротства биржи. По информации источников в Белом доме, на встречах обсуждались общие вопросы криптоиндустрии и обмена валют, а также вопросы борьбы с пандемией. Отмечалось, что Бэнкман-Фрид пожертвовал демократической партии США
миллионы долларов во время избирательной кампании 2022 года, что сделало его вторым по величине донором партии среди физических лиц.