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Участники проекта "Сделано в Москве" представят свои изделия в Манеже
Участники проекта "Сделано в Москве" представят свои изделия в Манеже - РИА Новости, 23.12.2024
Участники проекта "Сделано в Москве" представят свои изделия в Манеже
Более 50 участников проекта "Сделано в Москве" представят на II Московской неделе красоты изделия, вдохновленные российскими традициями и культурой, а также... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T19:30:00+03:00
2024-12-23T19:30:00+03:00
2024-12-23T19:30:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более 50 участников проекта "Сделано в Москве" представят на II Московской неделе красоты изделия, вдохновленные российскими традициями и культурой, а также проведут бесплатные мастер-классы, сообщают организаторы мероприятия. Вторая Московская неделя красоты пройдет в столице с 26 по 29 декабря в ЦВЗ "Манеж" в рамках проекта "Зима в Москве". В рамках Недели будет работать выставка-ярмарка, в которой примет участие более 500 московских брендов. Одной из точек притяжения выставки станет стенд проекта "Сделано в Москве", который будет оформлен в виде адвент-календаря. Посетители смогут найти здесь товары от столичных производителей, сделанные с особым вниманием к деталям и уникальным подходом к русским традициям. Среди них – украшения в виде кокошников из латуни, камня и дерева. Мастера используют естественные природные орнаменты и авторские техники для создания по-настоящему уникальных вещей. Современное прочтение богатства русских традиций столичные мастера продолжают в коллекциях одежды и аксессуаров. Это платки с акварельными принтами ручной работы, которые переносятся в цифровой вид для печати на ткани. Каждый рисунок наполнен природной тематикой и объединяет культурные особенности народов России. Посетители стенда смогут также найти богатый выбор парфюмерии, декоративной и уходовой косметики – от ароматных шампуней до целебных масел, созданных из отборных природных компонентов. Кроме того, гостей ждут тематические мастер-классы, где можно научиться расписывать декоративные элементы, создавать аксессуары или даже попробовать себя в роли дизайнера праздничного декора. За день до начала выставки, 25 декабря, откроется поп-ап маркет "Поезд красоты" на Тверском бульваре, который задаст праздничную атмосферу перед последней неделей уходящего года. В его вагонах можно будет приобрести косметику, новогодние игрушки декор для дома и другие подарки. Вход на Московскую неделю красоты свободный, зарегистрироваться можно на официальном сайте.
https://ria.ru/20241218/krasota-1989762914.html
https://ria.ru/20241007/moda-1976704795.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, манеж, москва, мода
Культура, Россия, Манеж, Москва, мода
Участники проекта "Сделано в Москве" представят свои изделия в Манеже
На Московской неделе красоты будет работать стенд "Сделано в Москве"
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более 50 участников проекта "Сделано в Москве" представят на II Московской неделе красоты изделия, вдохновленные российскими традициями и культурой, а также проведут бесплатные мастер-классы, сообщают организаторы мероприятия.
Вторая Московская неделя красоты пройдет в столице с 26 по 29 декабря в ЦВЗ "Манеж" в рамках проекта "Зима в Москве". В рамках Недели будет работать выставка-ярмарка, в которой примет участие более 500 московских брендов.
Одной из точек притяжения выставки станет стенд проекта "Сделано в Москве", который будет оформлен в виде адвент-календаря. Посетители смогут найти здесь товары от столичных производителей, сделанные с особым вниманием к деталям и уникальным подходом к русским традициям. Среди них – украшения в виде кокошников из латуни, камня и дерева. Мастера используют естественные природные орнаменты и авторские техники для создания по-настоящему уникальных вещей. Современное прочтение богатства русских традиций столичные мастера продолжают в коллекциях одежды и аксессуаров. Это платки с акварельными принтами ручной работы, которые переносятся в цифровой вид для печати на ткани. Каждый рисунок наполнен природной тематикой и объединяет культурные особенности народов России.
Посетители стенда смогут также найти богатый выбор парфюмерии, декоративной и уходовой косметики – от ароматных шампуней до целебных масел, созданных из отборных природных компонентов.
Кроме того, гостей ждут тематические мастер-классы, где можно научиться расписывать декоративные элементы, создавать аксессуары или даже попробовать себя в роли дизайнера праздничного декора.
За день до начала выставки, 25 декабря, откроется поп-ап маркет "Поезд красоты" на Тверском бульваре, который задаст праздничную атмосферу перед последней неделей уходящего года. В его вагонах можно будет приобрести косметику, новогодние игрушки декор для дома и другие подарки.
Вход на Московскую неделю красоты свободный, зарегистрироваться можно на официальном сайте.