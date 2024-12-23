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Врач назвала допустимую суточную дозу мандаринов - РИА Новости, 23.12.2024
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03:09 23.12.2024 (обновлено: 11:54 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/mandariny-1990758960.html
Врач назвала допустимую суточную дозу мандаринов
Врач назвала допустимую суточную дозу мандаринов - РИА Новости, 23.12.2024
Врач назвала допустимую суточную дозу мандаринов
Человеку не стоит потреблять более 200-250 грамм мандаринов в день, так он получит максимальную пользу и удовольствие от самого "новогоднего" фрукта, сообщила... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T03:09:00+03:00
2024-12-23T11:54:00+03:00
общество
антонина стародубова
новый год
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Человеку не стоит потреблять более 200-250 грамм мандаринов в день, так он получит максимальную пользу и удовольствие от самого "новогоднего" фрукта, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. "Мандарины не зря считаются самым "новогодним" фруктом. Разгар сезона созревания этих цитрусовых приходится как раз под Новый год. Для того чтобы получать максимальную пользу и удовольствие от самого "новогоднего" фрукта, не стоит потреблять более 200-250 грамм мандаринов в день", — рассказала Стародубова. По словам специалиста, калорийность мандаринов сравнительно невелика — всего около 38 килокалорий на 100 грамм. "Состав питательных веществ представлен в основном углеводами до восьми грамм на 100 грамм фруктовой мякоти. Однако даже у здорового взрослого человека чрезмерное потребление цитрусовых, в том числе мандаринов, может вызвать псевдоаллергическую реакцию, сопровождающуюся кожными высыпаниями и зудом", — добавила Стародубова. Она уточнила, что мандарины — это прекрасный источник витамина С, в них также есть витамины группы В, каротиноиды — провитамин А, минеральные вещества, клетчатка, органические кислоты и биофлавоноиды. В 100 граммах этих цитрусовых содержится около 40% от рекомендованной дневной нормы потребления витамина С, который необходим организму человека для укрепления иммунитета и профилактики сезонных респираторных заболеваний. "Не менее полезен витамин C для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает стенке сосудов оставаться прочной и эластичной, а пищевые волокна в составе фрукта, в свою очередь, способствуют нормализации липидного обмена", — добавила диетолог.
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общество, антонина стародубова, новый год
Общество, Антонина Стародубова, Новый год
Врач назвала допустимую суточную дозу мандаринов

Врач Стародубова: не стоит употреблять более 200-250 грамм мандаринов в день

© Фото : Freepik / azerbaijan stockersМандарины
Мандарины - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Фото : Freepik / azerbaijan stockers
Мандарины. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Человеку не стоит потреблять более 200-250 грамм мандаринов в день, так он получит максимальную пользу и удовольствие от самого "новогоднего" фрукта, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
"Мандарины не зря считаются самым "новогодним" фруктом. Разгар сезона созревания этих цитрусовых приходится как раз под Новый год. Для того чтобы получать максимальную пользу и удовольствие от самого "новогоднего" фрукта, не стоит потреблять более 200-250 грамм мандаринов в день", — рассказала Стародубова.
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По словам специалиста, калорийность мандаринов сравнительно невелика — всего около 38 килокалорий на 100 грамм.
"Состав питательных веществ представлен в основном углеводами до восьми грамм на 100 грамм фруктовой мякоти. Однако даже у здорового взрослого человека чрезмерное потребление цитрусовых, в том числе мандаринов, может вызвать псевдоаллергическую реакцию, сопровождающуюся кожными высыпаниями и зудом", — добавила Стародубова.
Она уточнила, что мандарины — это прекрасный источник витамина С, в них также есть витамины группы В, каротиноиды — провитамин А, минеральные вещества, клетчатка, органические кислоты и биофлавоноиды. В 100 граммах этих цитрусовых содержится около 40% от рекомендованной дневной нормы потребления витамина С, который необходим организму человека для укрепления иммунитета и профилактики сезонных респираторных заболеваний.
"Не менее полезен витамин C для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает стенке сосудов оставаться прочной и эластичной, а пищевые волокна в составе фрукта, в свою очередь, способствуют нормализации липидного обмена", — добавила диетолог.
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