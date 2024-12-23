https://ria.ru/20241223/mamont-1990768027.html
Тушу мамонта уникальной сохранности обнаружили в Якутии
Тушу мамонта уникальной сохранности обнаружили в Якутии - РИА Новости, 23.12.2024
Тушу мамонта уникальной сохранности обнаружили в Якутии
Тушу мамонта уникальной сохранности обнаружили в Якутии, геологический возраст находки, предположительно, 50 тысяч лет, сообщил журналистам заведующий Музеем... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T07:48:00+03:00
2024-12-23T07:48:00+03:00
2024-12-23T15:19:00+03:00
якутск
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ЯКУТСК, 23 дек — РИА Новости. Тушу мамонта уникальной сохранности обнаружили в Якутии, геологический возраст находки, предположительно, 50 тысяч лет, сообщил журналистам заведующий Музеем мамонта СВФУ Максим Чепрасов.Ректор вуза Анатолий Николаев и Чепрасов в понедельник презентовали уникальную находку. "На сегодняшний момент можно сказать, что это одна из лучших когда-либо найденных в мире <...> туш мамонта. <...> Всего в мире ранее было найдено шесть останков мамонтов, из них пять — в России", — отметил Чепрасов. По его словам, заднюю и переднюю части одного мамонтенка обнаружили местные жители в июне этого года в местности Батагайка Верхоянского района. "При вытаивании он разделился на две части, то есть сперва вытаяла передняя часть и под тяжестью своей она провалилась. Задние конечности, тазовая часть находились еще в мерзлоте. И вот местные жители, соорудив из подручных средств носилки, подняли на поверхность находку, поместили в ледник, сообщили нам, и мы уже начали вести с ними переговоры, чтобы получить ее на исследование", — рассказал ученый. В октябре тушу доставили в Якутск. В лаборатории СВФУ начаты предварительные генетические исследования.Высота мамонтенка в холке составляет 120 сантиметров, длина — менее двух метров. Ученые определили, что это самка возрастом около года. По информации ректора СВФУ, мамонтенка назвали Яной в честь реки Яны в Верхоянском районе Якутии.
https://ria.ru/20241209/egipet-1988063996.html
https://ria.ru/20241008/arkheologi--1977011147.html
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Мамонтенок уникальной сохранности, найденный в Якутии
В Якутии в вечной мерзлоте обнаружили мамонтенка уникальной сохранности, геологический возраст находки, предположительно, 50 тыс лет. Всего в мире ранее было найдено шесть останков мамонтов, из них пять в России.
2024-12-23T07:48
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якутск, северо-восточный федеральный университет
Якутск, Северо-Восточный федеральный университет
Тушу мамонта уникальной сохранности обнаружили в Якутии
В Якутии обнаружили тушу мамонта уникальной сохранности возрастом 50 тысяч лет
ЯКУТСК, 23 дек — РИА Новости.
Тушу мамонта уникальной сохранности обнаружили в Якутии, геологический возраст находки, предположительно, 50 тысяч лет, сообщил журналистам заведующий Музеем мамонта СВФУ
Максим Чепрасов.
Ректор вуза Анатолий Николаев и Чепрасов в понедельник презентовали уникальную находку.
"На сегодняшний момент можно сказать, что это одна из лучших когда-либо найденных в мире <...> туш мамонта. <...> Всего в мире ранее было найдено шесть останков мамонтов, из них пять — в России", — отметил Чепрасов.
По его словам, заднюю и переднюю части одного мамонтенка обнаружили местные жители в июне этого года в местности Батагайка Верхоянского района.
"При вытаивании он разделился на две части, то есть сперва вытаяла передняя часть и под тяжестью своей она провалилась. Задние конечности, тазовая часть находились еще в мерзлоте. И вот местные жители, соорудив из подручных средств носилки, подняли на поверхность находку, поместили в ледник, сообщили нам, и мы уже начали вести с ними переговоры, чтобы получить ее на исследование", — рассказал ученый.
В октябре тушу доставили в Якутск
. В лаборатории СВФУ начаты предварительные генетические исследования.
Высота мамонтенка в холке составляет 120 сантиметров, длина — менее двух метров. Ученые определили, что это самка возрастом около года.
По информации ректора СВФУ, мамонтенка назвали Яной в честь реки Яны в Верхоянском районе Якутии.