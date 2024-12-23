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В Москве будут судить пару лжеврачей, от которых пострадали две семьи
В Москве будут судить пару лжеврачей, от которых пострадали две семьи - РИА Новости, 23.12.2024
В Москве будут судить пару лжеврачей, от которых пострадали две семьи
Московский лжеврач Николай Никонов и его жена, от которых пострадали две семьи, чьих детей с ДЦП они "лечили", предстанут перед судом, сообщается в... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T11:40:00+03:00
2024-12-23T11:40:00+03:00
2024-12-23T11:40:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Московский лжеврач Николай Никонов и его жена, от которых пострадали две семьи, чьих детей с ДЦП они "лечили", предстанут перед судом, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. О завершении расследования дела Никонова и его жены, ранее экстрадированных из Казахстана, ведомство сообщило 6 декабря. Вину фигуранты не признают. "Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Как добавляется в Telegram-канале прокуратуры Москвы, Николай и Лилия Никоновы опубликовали в интернете объявление о предоставлении услуг массажа детям с церебральным параличом. Не имея должного образования и навыков, они обещали родителям выздоровление, но после сеансов здоровье детей ухудшалось. Подчеркивается, что лжеврачи провели двум детям более 200 сеансов массажа стоимостью 3,5 миллиона рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, казахстан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Казахстан, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве будут судить пару лжеврачей, от которых пострадали две семьи
В Москве будут судить двух лжеврачей, которые "лечили" детей с ДЦП