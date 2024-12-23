https://ria.ru/20241223/lzhevrachi-1990793842.html

В Москве будут судить пару лжеврачей, от которых пострадали две семьи

В Москве будут судить пару лжеврачей, от которых пострадали две семьи - РИА Новости, 23.12.2024

В Москве будут судить пару лжеврачей, от которых пострадали две семьи

Московский лжеврач Николай Никонов и его жена, от которых пострадали две семьи, чьих детей с ДЦП они "лечили", предстанут перед судом, сообщается в... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T11:40:00+03:00

2024-12-23T11:40:00+03:00

2024-12-23T11:40:00+03:00

происшествия

москва

россия

казахстан

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Московский лжеврач Николай Никонов и его жена, от которых пострадали две семьи, чьих детей с ДЦП они "лечили", предстанут перед судом, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. О завершении расследования дела Никонова и его жены, ранее экстрадированных из Казахстана, ведомство сообщило 6 декабря. Вину фигуранты не признают. "Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Как добавляется в Telegram-канале прокуратуры Москвы, Николай и Лилия Никоновы опубликовали в интернете объявление о предоставлении услуг массажа детям с церебральным параличом. Не имея должного образования и навыков, они обещали родителям выздоровление, но после сеансов здоровье детей ухудшалось. Подчеркивается, что лжеврачи провели двум детям более 200 сеансов массажа стоимостью 3,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20230526/ufa-1874363895.html

москва

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, казахстан, следственный комитет россии (ск рф)