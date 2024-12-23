https://ria.ru/20241223/lukin-1990833908.html

Главу "Корпорации развития Курской области" отстранят от работы

Главу "Корпорации развития Курской области" отстранят от работы - РИА Новости, 23.12.2024

Главу "Корпорации развития Курской области" отстранят от работы

Генерального директора "Корпорации развития Курской области" Владимира Лукина, арестованного по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, временно... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T14:38:00+03:00

2024-12-23T14:38:00+03:00

2024-12-23T15:43:00+03:00

происшествия

курская область

курск

россия

владимир лукин

александр хинштейн

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КУРСК, 23 дек – РИА Новости. Генерального директора "Корпорации развития Курской области" Владимира Лукина, арестованного по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, временно отстранят от работы, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн."В условиях отсутствия на рабочем месте по объективным причинам должностного лица, руководителя корпорации, он, безусловно, должен быть временно от этой работы отстранен", – сказал Хинштейн на заседании правительства Курской области. Врио губернатора также уточнил, что эти меры ни в коей мере не свидетельствует о его виновности, и такое решение может принять только суд."Нам предстоит серьезно проанализировать деятельность корпорации, понять, насколько созданный механизм был правильным, насколько он зависел от фактора личности, какова ситуация сегодня в связи с возбуждением уголовных дел и арестом ее руководителей", – добавил Хинштейн. По предварительным данным МВД, в июле 2023 года корпорация расторгла договор с подрядчиком, который строил фортификационные сооружения в Курской области. При этом у него не потребовали вернуть деньги за выполненные работы. Контракт на продолжение строительства заключили с новым подрядчиком, но при перечислении аванса уже построенные сооружения не учли. Таким образом, корпорация могла дважды оплатить одни работы, а ущерб для бюджета мог составить около 170 миллионов рублей.Ленинский районный суд Курска 20 декабря арестовал Лукина на два месяца по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК России). В начале декабря по этому же делу отправили в СИЗО экс-заместителя гендиректора корпорации Игоря Грабина.

https://ria.ru/20241221/khinshteyn-1990612101.html

https://ria.ru/20241220/lukina-1990381030.html

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происшествия, курская область, курск, россия, владимир лукин, александр хинштейн