https://ria.ru/20241223/lukashenko-1990795909.html
Лукашенко пообещал нормализовать отношения с Украиной
Лукашенко пообещал нормализовать отношения с Украиной - РИА Новости, 23.12.2024
Лукашенко пообещал нормализовать отношения с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что со временем Киев будет сотрудничать с Белоруссией и Россией, отношения должны нормализоваться. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T11:52:00+03:00
2024-12-23T11:52:00+03:00
2024-12-23T11:54:00+03:00
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МИНСК, 23 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что со временем Киев будет сотрудничать с Белоруссией и Россией, отношения должны нормализоваться. "Думаю, что со временем и Киев будет работать с нами. Никуда они не денутся, потому что все-таки мы люди свои. Всякое в жизни бывает, но, думаю, нормализуем мы с ними отношения", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
https://ria.ru/20240827/lukashenko-1968720524.html
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в мире, белоруссия, киев, россия, александр лукашенко, сергей собянин
В мире, Белоруссия, Киев, Россия, Александр Лукашенко, Сергей Собянин
Лукашенко пообещал нормализовать отношения с Украиной
Лукашенко: со временем Украина будет сотрудничать с Белоруссией и Россией