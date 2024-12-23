Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко пообещал нормализовать отношения с Украиной - РИА Новости, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 23.12.2024 (обновлено: 11:54 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/lukashenko-1990795909.html
Лукашенко пообещал нормализовать отношения с Украиной
Лукашенко пообещал нормализовать отношения с Украиной - РИА Новости, 23.12.2024
Лукашенко пообещал нормализовать отношения с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что со временем Киев будет сотрудничать с Белоруссией и Россией, отношения должны нормализоваться. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T11:52:00+03:00
2024-12-23T11:54:00+03:00
в мире
белоруссия
киев
россия
александр лукашенко
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577655792_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_c813df436db81242842396e07ccd1ef7.jpg
МИНСК, 23 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что со временем Киев будет сотрудничать с Белоруссией и Россией, отношения должны нормализоваться. "Думаю, что со временем и Киев будет работать с нами. Никуда они не денутся, потому что все-таки мы люди свои. Всякое в жизни бывает, но, думаю, нормализуем мы с ними отношения", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
https://ria.ru/20240827/lukashenko-1968720524.html
белоруссия
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577655792_0:0:2618:1963_1920x0_80_0_0_ee72c0b840abe78187aecbc0e177c23c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, киев, россия, александр лукашенко, сергей собянин
В мире, Белоруссия, Киев, Россия, Александр Лукашенко, Сергей Собянин
Лукашенко пообещал нормализовать отношения с Украиной

Лукашенко: со временем Украина будет сотрудничать с Белоруссией и Россией

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / БелТА
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 23 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что со временем Киев будет сотрудничать с Белоруссией и Россией, отношения должны нормализоваться.
"Думаю, что со временем и Киев будет работать с нами. Никуда они не денутся, потому что все-таки мы люди свои. Всякое в жизни бывает, но, думаю, нормализуем мы с ними отношения", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Лукашенко рассказал о призывах перейти на сторону Украины
27 августа, 13:08
 
В миреБелоруссияКиевРоссияАлександр ЛукашенкоСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала