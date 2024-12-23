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Европа откроется для сотрудничества с Минском и Москвой, заявил Лукашенко - РИА Новости, 23.12.2024
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11:37 23.12.2024 (обновлено: 11:48 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/lukashenko-1990793598.html
Европа откроется для сотрудничества с Минском и Москвой, заявил Лукашенко
Европа откроется для сотрудничества с Минском и Москвой, заявил Лукашенко - РИА Новости, 23.12.2024
Европа откроется для сотрудничества с Минском и Москвой, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей убежденности в том, что в скором времени Европа откроется для сотрудничества с Минском и Москвой. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T11:37:00+03:00
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европа
белоруссия
россия
в мире
александр лукашенко
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МИНСК, 23 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей убежденности в том, что в скором времени Европа откроется для сотрудничества с Минском и Москвой."Думаю, рано ли поздно - а после Эмиратов (визита в ОАЭ на прошлой неделе - ред.) абсолютно убежден, что скоро это будет, - Европа откроется для нас. Откроется в том плане, что Европа не может без России существовать. Без нас она существовать не может", - сказал Лукашенко на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
https://ria.ru/20241210/lukashenko-1988473877.html
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европа, белоруссия, россия, в мире, александр лукашенко
Европа, Белоруссия, Россия, В мире, Александр Лукашенко
Европа откроется для сотрудничества с Минском и Москвой, заявил Лукашенко

Лукашенко: Европа скоро откроется для сотрудничества с Минском и Москвой

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 23 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей убежденности в том, что в скором времени Европа откроется для сотрудничества с Минском и Москвой.
"Думаю, рано ли поздно - а после Эмиратов (визита в ОАЭ на прошлой неделе - ред.) абсолютно убежден, что скоро это будет, - Европа откроется для нас. Откроется в том плане, что Европа не может без России существовать. Без нас она существовать не может", - сказал Лукашенко на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Лукашенко опроверг заявления об оккупации Белоруссии Россией
10 декабря, 17:48
 
ЕвропаБелоруссияРоссияВ миреАлександр Лукашенко
 
 
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