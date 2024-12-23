https://ria.ru/20241223/lukashenko-1990793598.html

Европа откроется для сотрудничества с Минском и Москвой, заявил Лукашенко

Европа откроется для сотрудничества с Минском и Москвой, заявил Лукашенко - РИА Новости, 23.12.2024

Европа откроется для сотрудничества с Минском и Москвой, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей убежденности в том, что в скором времени Европа откроется для сотрудничества с Минском и Москвой. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T11:37:00+03:00

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европа

белоруссия

россия

в мире

александр лукашенко

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МИНСК, 23 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей убежденности в том, что в скором времени Европа откроется для сотрудничества с Минском и Москвой."Думаю, рано ли поздно - а после Эмиратов (визита в ОАЭ на прошлой неделе - ред.) абсолютно убежден, что скоро это будет, - Европа откроется для нас. Откроется в том плане, что Европа не может без России существовать. Без нас она существовать не может", - сказал Лукашенко на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

https://ria.ru/20241210/lukashenko-1988473877.html

европа

белоруссия

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европа, белоруссия, россия, в мире, александр лукашенко