https://ria.ru/20241223/lukashenko-1990793598.html
Европа откроется для сотрудничества с Минском и Москвой, заявил Лукашенко
Европа откроется для сотрудничества с Минском и Москвой, заявил Лукашенко - РИА Новости, 23.12.2024
Европа откроется для сотрудничества с Минском и Москвой, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей убежденности в том, что в скором времени Европа откроется для сотрудничества с Минском и Москвой. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T11:37:00+03:00
2024-12-23T11:37:00+03:00
2024-12-23T11:48:00+03:00
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МИНСК, 23 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей убежденности в том, что в скором времени Европа откроется для сотрудничества с Минском и Москвой."Думаю, рано ли поздно - а после Эмиратов (визита в ОАЭ на прошлой неделе - ред.) абсолютно убежден, что скоро это будет, - Европа откроется для нас. Откроется в том плане, что Европа не может без России существовать. Без нас она существовать не может", - сказал Лукашенко на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
https://ria.ru/20241210/lukashenko-1988473877.html
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европа, белоруссия, россия, в мире, александр лукашенко
Европа, Белоруссия, Россия, В мире, Александр Лукашенко
Европа откроется для сотрудничества с Минском и Москвой, заявил Лукашенко
Лукашенко: Европа скоро откроется для сотрудничества с Минском и Москвой