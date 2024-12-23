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Совещание Путина по экономическим вопросам. Трансляция
Совещание Путина по экономическим вопросам. Трансляция - РИА Новости, 23.12.2024
Совещание Путина по экономическим вопросам. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T13:32:00+03:00
2024-12-23T13:32:00+03:00
2024-12-23T13:32:00+03:00
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Совещание Путина по экономическим вопросам
Совещание Путина по экономическим вопросам
2024-12-23T13:32
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PT6M10S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Совещание Путина по экономическим вопросам. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам.
2024-12-23T13:32
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PT6M10S
Совещание Путина по экономическим вопросам. Трансляция
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Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам.