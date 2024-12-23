https://ria.ru/20241223/krym-1990889981.html
Над Крымом уничтожили три дрона
Над Крымом уничтожили три дрона - РИА Новости, 23.12.2024
Над Крымом уничтожили три дрона
Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T19:12:00+03:00
2024-12-23T19:12:00+03:00
2024-12-23T19:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны России."23 декабря с 16.50 до 17.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241223/vsu-1990835374.html
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Крымом уничтожили три дрона
ПВО уничтожила три украинских дрона над Крымом