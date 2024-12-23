https://ria.ru/20241223/krym-1990889981.html

Над Крымом уничтожили три дрона

Над Крымом уничтожили три дрона - РИА Новости, 23.12.2024

Над Крымом уничтожили три дрона

Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T19:12:00+03:00

2024-12-23T19:12:00+03:00

2024-12-23T19:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны России."23 декабря с 16.50 до 17.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241223/vsu-1990835374.html

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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)