https://ria.ru/20241223/krym-1990866711.html

В Крыму доказали незаконность передачи полуострова УССР

В Крыму доказали незаконность передачи полуострова УССР - РИА Новости, 23.12.2024

В Крыму доказали незаконность передачи полуострова УССР

Крымом сформирована достаточная юридическая база, доказывающая незаконность передачи полуострова в состав УССР в 1954 году, сообщил глава крымского парламента... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T17:36:00+03:00

2024-12-23T17:36:00+03:00

2024-12-23T17:50:00+03:00

политика

россия

украина

ссср

владимир константинов

владимир путин

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896671362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e4957692e9b5bedefb61b4015de13f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Крымом сформирована достаточная юридическая база, доказывающая незаконность передачи полуострова в состав УССР в 1954 году, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее сообщалось, что рабочей группой при крымском парламенте было выявлено множество политико-правовых нарушений при передаче Крыма в состав УССР. Речь идет, в том числе, о нарушениях Конституций СССР, РСФСР и УССР. "Оппонентов нам нет, чтобы кто-то сказал, что мы неправы юридически. Доказательная база сформирована очень хорошая", - сказал Константинов журналистам. При этом, по его словам, пока в Конституционном суде РФ не планируется рассматривать вопрос признания незаконным акта о передаче полуострова в состав УССР, актуализировать эту тему власти республики планируют после окончания специальной военной операции на Украине. Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Спустя два месяца – 26 апреля – указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240413/konstantinov-1939742576.html

https://ria.ru/20240312/krym-1932468767.html

россия

украина

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, украина, ссср, владимир константинов, владимир путин, оон