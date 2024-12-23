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В Крыму доказали незаконность передачи полуострова УССР - РИА Новости, 23.12.2024
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17:36 23.12.2024 (обновлено: 17:50 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/krym-1990866711.html
В Крыму доказали незаконность передачи полуострова УССР
В Крыму доказали незаконность передачи полуострова УССР - РИА Новости, 23.12.2024
В Крыму доказали незаконность передачи полуострова УССР
Крымом сформирована достаточная юридическая база, доказывающая незаконность передачи полуострова в состав УССР в 1954 году, сообщил глава крымского парламента... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T17:36:00+03:00
2024-12-23T17:50:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Крымом сформирована достаточная юридическая база, доказывающая незаконность передачи полуострова в состав УССР в 1954 году, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее сообщалось, что рабочей группой при крымском парламенте было выявлено множество политико-правовых нарушений при передаче Крыма в состав УССР. Речь идет, в том числе, о нарушениях Конституций СССР, РСФСР и УССР. "Оппонентов нам нет, чтобы кто-то сказал, что мы неправы юридически. Доказательная база сформирована очень хорошая", - сказал Константинов журналистам. При этом, по его словам, пока в Конституционном суде РФ не планируется рассматривать вопрос признания незаконным акта о передаче полуострова в состав УССР, актуализировать эту тему власти республики планируют после окончания специальной военной операции на Украине. Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Спустя два месяца – 26 апреля – указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240413/konstantinov-1939742576.html
https://ria.ru/20240312/krym-1932468767.html
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политика, россия, украина, ссср, владимир константинов, владимир путин, оон
Политика, Россия, Украина, СССР, Владимир Константинов, Владимир Путин, ООН
В Крыму доказали незаконность передачи полуострова УССР

В Крыму готовы доказательства незаконности передачи полуострова УССР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Крымом сформирована достаточная юридическая база, доказывающая незаконность передачи полуострова в состав УССР в 1954 году, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее сообщалось, что рабочей группой при крымском парламенте было выявлено множество политико-правовых нарушений при передаче Крыма в состав УССР. Речь идет, в том числе, о нарушениях Конституций СССР, РСФСР и УССР.
Ялта - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
В Крыму обосновали незаконность передачи полуострова УССР
13 апреля, 05:33
"Оппонентов нам нет, чтобы кто-то сказал, что мы неправы юридически. Доказательная база сформирована очень хорошая", - сказал Константинов журналистам.
При этом, по его словам, пока в Конституционном суде РФ не планируется рассматривать вопрос признания незаконным акта о передаче полуострова в состав УССР, актуализировать эту тему власти республики планируют после окончания специальной военной операции на Украине.
Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Спустя два месяца – 26 апреля – указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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12 марта, 12:10
 
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