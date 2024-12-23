https://ria.ru/20241223/krokodil-1990849993.html

Умер 90-летний крокодил из фильма "Крокодил Данди"

Умер 90-летний крокодил из фильма "Крокодил Данди" - РИА Новости, 23.12.2024

Умер 90-летний крокодил из фильма "Крокодил Данди"

Крокодил Берт, которого сняли в фильме "Крокодил Данди" с Полом Хоганом в главной роли, умер в крокодиловом парке Crocosaurus Cove в австралийском Дарвине,... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T16:08:00+03:00

2024-12-23T16:08:00+03:00

2024-12-23T17:12:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Крокодил Берт, которого сняли в фильме "Крокодил Данди" с Полом Хоганом в главной роли, умер в крокодиловом парке Crocosaurus Cove в австралийском Дарвине, сообщил парк в социальной сети Facebook*."С большой грустью мы сообщаем о кончине Берта, знаменитого австралийского крокодила и звезды австралийского фильма "Крокодил Данди". Берт мирно скончался в минувшие выходные, предположительно, в возрасте более 90 лет, ознаменовав конец невероятной эпохи", — уточнили в материале.Гребнистого крокодила Берта выловили в реке Рейнольдс в 1980-х. Через несколько десятилетий, в 2008 году, он поселился в крокодиловом парке Crocosaurus Cove и за все это время так и не обзавелся парой, а "пылкий темперамент помог ему снискать уважение как смотрителей, так и посетителей". Как отметили в Crocosaurus Cove, благодаря своему участию в фильме "Крокодил Данди" Берт стал одним из самых узнаваемых крокодилов в мире и помог сформировать образ Австралии как "страны суровой природной красоты и впечатляющей дикой природы". Австрало-американский комедийный боевик "Крокодил Данди" режиссера Питера Фэймена вышел на экраны в 1986 году. Фильм рассказывает историю Мика Данди, австралийского охотника за крокодилами, который отправляется в Нью-Йорк, чтобы помочь журналистке, освещающей его жизнь. Главные роли исполнили Пол Хоган и Линда Козловски.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241103/belka-1981639707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, австралия, нью-йорк (город), новости культуры