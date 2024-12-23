Умер 90-летний крокодил из фильма "Крокодил Данди"
Крокодил Берт из фильма Крокодил Данди умер в Австралии в возрасте более 90 лет
© Фото : Crocosaurus Cove DarwinКрокодил Берт в парке Crocosaurus Cove в австралийском Дарвине
© Фото : Crocosaurus Cove Darwin
Крокодил Берт в парке Crocosaurus Cove в австралийском Дарвине
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Крокодил Берт, которого сняли в фильме "Крокодил Данди" с Полом Хоганом в главной роли, умер в крокодиловом парке Crocosaurus Cove в австралийском Дарвине, сообщил парк в социальной сети Facebook*.
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"С большой грустью мы сообщаем о кончине Берта, знаменитого австралийского крокодила и звезды австралийского фильма "Крокодил Данди". Берт мирно скончался в минувшие выходные, предположительно, в возрасте более 90 лет, ознаменовав конец невероятной эпохи", — уточнили в материале.
Гребнистого крокодила Берта выловили в реке Рейнольдс в 1980-х. Через несколько десятилетий, в 2008 году, он поселился в крокодиловом парке Crocosaurus Cove и за все это время так и не обзавелся парой, а "пылкий темперамент помог ему снискать уважение как смотрителей, так и посетителей".
Как отметили в Crocosaurus Cove, благодаря своему участию в фильме "Крокодил Данди" Берт стал одним из самых узнаваемых крокодилов в мире и помог сформировать образ Австралии как "страны суровой природной красоты и впечатляющей дикой природы".
Австрало-американский комедийный боевик "Крокодил Данди" режиссера Питера Фэймена вышел на экраны в 1986 году. Фильм рассказывает историю Мика Данди, австралийского охотника за крокодилами, который отправляется в Нью-Йорк, чтобы помочь журналистке, освещающей его жизнь. Главные роли исполнили Пол Хоган и Линда Козловски.
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