https://ria.ru/20241223/kreyser-1990435423.html

"Утечка на два миллиарда". Пентагон провалил одну из ключевых программ

"Утечка на два миллиарда". Пентагон провалил одну из ключевых программ - РИА Новости, 23.12.2024

"Утечка на два миллиарда". Пентагон провалил одну из ключевых программ

Модернизировать крупнейшие корабли флота не из класса авианосцев, крейсера типа "Тикондерога", не удалось. Правительственная спецкомиссия установила, что... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T08:00:00+03:00

2024-12-23T08:00:00+03:00

2024-12-23T16:10:00+03:00

безопасность

вашингтон (штат)

россия

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Модернизировать крупнейшие корабли флота не из класса авианосцев, крейсера типа "Тикондерога", не удалось. Правительственная спецкомиссия установила, что впустую потратили почти два миллиарда долларов. Почему так произошло — в материале РИА Новости.Отправили в резервВ 2015 году конгресс выделил 3,7 миллиарда долларов на модернизацию семи крейсеров. Приступили к их ремонту и усовершенствованию. Однако с годами возникало все больше трудностей. В итоге четыре вымпела решили списать. Согласно данным Счетной палаты США, к тому моменту на них уже потратили 1,84 миллиарда.На тридцатитрехлетний CG-66 Hue City — 161 миллион, 32-летний CG-68 Anzio — 250,5, 33-летний CG-63 — 678,5, 32-летний CG-69 Vicksburg — 745. Первые два вымпела отправили на пенсию в 2022-м, остальные два — в этом году. Скорее всего, их "каннибализируют" — пустят на запчасти для пока еще боеспособных вымпелов.Оставшиеся три крейсера пройдут лишь "косметический ремонт", который не позволит продлить срок их службы еще на пять лет, как планировалось.В Пентагоне оправдывались устаревающей судоремонтной базой, нарушением производственных цепочек из-за пандемии COVID-19 и нехваткой квалифицированных кадров. По большому счету "Тикондероги", вплотную приблизившиеся к предельному 35-летнему возрасту, уже давно превратились в обузу для моряков. Адмиралы с 2012 года лоббировали в конгрессе разрешение досрочно вывести из эксплуатации некоторые крейсеры, но законодатели раз за разом им отказывали, ссылаясь на недопустимость сокращения флота.Спецкомиссия дала командованию ВМС ряд рекомендаций.Во-первых, тщательнее планировать программы по модернизации кораблей.Во-вторых, провести полный анализ трудностей и неудач, с которыми столкнулись, чтобы это не повторилось впредь.В-третьих, спрогнозировать последствия списания трех модернизированных крейсеров в 2026-2027 годах и найти им замену.В-четвертых, пересмотреть общий подход ВМС и промышленности к качеству судоремонтных работ.Эсминец на заменуИз 27 крейсеров типа "Тикондерога", принятых на вооружение с 1983 по 1994 год, в строю сейчас девять. В этом году в резерв вывели пять кораблей. В Вашингтоне еще в нулевые обсуждали возможность продлить срок службы до 52 лет. Собирались заделать трещины в корпусе, обновить бортовую электронику, починить силовые установки.Однако аналитик Центра стратегических и бюджетных оценок ВМС США Брайан Кларк уверен: этого недостаточно для современной войны на море."Крейсеры строились без большого задела на модернизацию систем вооружения, — объясняет он. — Модульный принцип конструкции тогда еще не был общепринятым. Пятидесятилетняя "Тикондерога" с оружием соответствующего возраста не способна выполнять боевые задачи так же эффективно, как современные корабли. А на деньги, которые необходимы для ремонта и модернизации, можно заказать новые вымпела с меньшим водоизмещением, но практически с теми же боевыми качествами".Замену "Тикондероге" уже нашли. В 2023 году ВМС США получили первый эсминец класса Arleigh Burke новой серии Flight III — DDG-125 Jack Lucas. Корабли этого типа по возможностям вполне соответствуют крейсерам 1980-1990-х. Да, уступают по мощности ракетного залпа, однако обслуживание гораздо дешевле. Кроме того, там хватит места для командных пунктов ВВС и ПВО, которые традиционно находились на крейсерах.Отстали от эпохи"Тикондероги" почти три десятилетия были главной ударной силой надводного флота США. Каждый крейсер водоизмещением 9800 тонн оснащен боевой информационно-управляющей системой Aegis, позволяющей автоматизировать большинство технических операций на борту, и несет более чем внушительный арсенал вооружений. Главный ударный козырь — 122 универсальные ячейки вертикального пуска Mk41 для широкой номенклатуры боеприпасов: зенитных ракет Standard SM-2, SM-3, SM-6 и ESSM, противолодочных ASROC и крылатых "Томагавков".Противокорабельное вооружение представлено восемью пусковыми установками ракет "Гарпун", минно-торпедное — двумя трехтрубными 324-миллиметровыми торпедными аппаратами. Задачи ближней ПВО решают 20-миллиметровые зенитные автоматы Phalanx. Кроме того, есть две 127-миллиметровые артиллерийские установки Mk45.Экипаж — 387 человек, в том числе 33 офицера. Скорость — 30 узлов, запас хода — до 3300 миль. "Тикондерога" — универсальный боевой корабль. Может действовать как самостоятельно, так и в составе авианосной ударной группы, бить по суше и морским целям.При этом сами крейсера очень живучи. Погреба боеприпасов защищены 25-миллиметровыми стальными плитами. Наиболее важные части надстройки дополнительно прикрыты сотовыми панелями.Кораблями такого типа, помимо американцев, располагает только Россия. В ВМФ есть два тяжелых атомных ракетных крейсера проекта 1144 "Орлан" (один на модернизации) и два проекта 1164 "Атлант". И на Западе, и на Востоке теперь делают ставку на небольшие малозаметные ударные платформы. А красивые и могучие крейсера уже очень скоро уйдут в историю, не угнавшись за военной мыслью.

https://ria.ru/20241219/spetsoperatsiya-1989934748.html

вашингтон (штат)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вашингтон (штат), россия, министерство обороны сша