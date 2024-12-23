https://ria.ru/20241223/kreml-1990800335.html

Путин рассказал Фицо свое видение на ход СВО, заявили в Кремле

Путин рассказал Фицо свое видение на ход СВО, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.12.2024

Путин рассказал Фицо свое видение на ход СВО, заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин на переговорах с премьером Словакии Робертом Фицо рассказал свое видение ситуации на Украине и хода спецоперации, сообщил... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T12:13:00+03:00

2024-12-23T12:13:00+03:00

2024-12-23T12:23:00+03:00

украина

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

роберт фицо

дмитрий песков

словакия

в мире

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на переговорах с премьером Словакии Робертом Фицо рассказал свое видение ситуации на Украине и хода спецоперации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Удалось (Путину и Фицо - ред.) поговорить по двусторонним отношениям, которые существенно пострадали из-за действий предыдущих властей Словакии. Удалось обменяться мнениями и по украинским делам. Президент Путин довел до сведения собеседника свое видение нынешней ситуации на полях сражения и в плане продвижения специальной военной операции, которую проводит Россия", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241223/premer-1990754935.html

украина

россия

словакия

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украина, россия, владимир путин, роберт фицо, дмитрий песков, словакия, в мире