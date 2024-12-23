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Путин рассказал Фицо свое видение на ход СВО, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 23.12.2024 (обновлено: 12:23 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/kreml-1990800335.html
Путин рассказал Фицо свое видение на ход СВО, заявили в Кремле
Путин рассказал Фицо свое видение на ход СВО, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.12.2024
Путин рассказал Фицо свое видение на ход СВО, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин на переговорах с премьером Словакии Робертом Фицо рассказал свое видение ситуации на Украине и хода спецоперации, сообщил... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T12:13:00+03:00
2024-12-23T12:23:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
роберт фицо
дмитрий песков
словакия
в мире
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на переговорах с премьером Словакии Робертом Фицо рассказал свое видение ситуации на Украине и хода спецоперации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Удалось (Путину и Фицо - ред.) поговорить по двусторонним отношениям, которые существенно пострадали из-за действий предыдущих властей Словакии. Удалось обменяться мнениями и по украинским делам. Президент Путин довел до сведения собеседника свое видение нынешней ситуации на полях сражения и в плане продвижения специальной военной операции, которую проводит Россия", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241223/premer-1990754935.html
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украина, россия, владимир путин, роберт фицо, дмитрий песков, словакия, в мире
Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Роберт Фицо, Дмитрий Песков, Словакия, В мире
Путин рассказал Фицо свое видение на ход СВО, заявили в Кремле

Песков: Путин на переговорах с Фицо рассказал свое видение на ход СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на переговорах с премьером Словакии Робертом Фицо рассказал свое видение ситуации на Украине и хода спецоперации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Удалось (Путину и Фицо - ред.) поговорить по двусторонним отношениям, которые существенно пострадали из-за действий предыдущих властей Словакии. Удалось обменяться мнениями и по украинским делам. Президент Путин довел до сведения собеседника свое видение нынешней ситуации на полях сражения и в плане продвижения специальной военной операции, которую проводит Россия", - сказал Песков журналистам.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ПутинРоберт ФицоДмитрий ПесковСловакияВ мире
 
 
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