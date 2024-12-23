https://ria.ru/20241223/kreml-1990799551.html

В Кремле рассказали о деталях разговора Путина и Фицо

В Кремле рассказали о деталях разговора Путина и Фицо - РИА Новости, 23.12.2024

В Кремле рассказали о деталях разговора Путина и Фицо

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо на переговорах в Кремле обсудили двусторонние отношения, которые пострадали из-за... РИА Новости, 23.12.2024

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роберт фицо

россия

словакия

политика

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо на переговорах в Кремле обсудили двусторонние отношения, которые пострадали из-за действий предыдущих властей Словакии, и вопросы энергетики , разговор был обстоятельным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вчера состоялись переговоры Путина с Фицо... Удалось поговорить по двусторонним отношениям, которые существенно пострадали из-за действий предыдущих властей Словакии... Поговорили также по делам энергетики, делам газовым. Достаточно обстоятельный разговор произошел", - сказал Песков журналистам.

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россия

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роберт фицо, россия, словакия, политика, владимир путин, дмитрий песков