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В Кремле рассказали о деталях разговора Путина и Фицо - РИА Новости, 23.12.2024
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12:12 23.12.2024 (обновлено: 12:43 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/kreml-1990799551.html
В Кремле рассказали о деталях разговора Путина и Фицо
В Кремле рассказали о деталях разговора Путина и Фицо - РИА Новости, 23.12.2024
В Кремле рассказали о деталях разговора Путина и Фицо
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо на переговорах в Кремле обсудили двусторонние отношения, которые пострадали из-за... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T12:12:00+03:00
2024-12-23T12:43:00+03:00
роберт фицо
россия
словакия
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо на переговорах в Кремле обсудили двусторонние отношения, которые пострадали из-за действий предыдущих властей Словакии, и вопросы энергетики , разговор был обстоятельным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вчера состоялись переговоры Путина с Фицо... Удалось поговорить по двусторонним отношениям, которые существенно пострадали из-за действий предыдущих властей Словакии... Поговорили также по делам энергетики, делам газовым. Достаточно обстоятельный разговор произошел", - сказал Песков журналистам.
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роберт фицо, россия, словакия, политика, владимир путин, дмитрий песков
Роберт Фицо, Россия, Словакия, Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о деталях разговора Путина и Фицо

Песков: Путин и Фицо обсудили двусторонние отношения и вопросы энергетики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо на переговорах в Кремле обсудили двусторонние отношения, которые пострадали из-за действий предыдущих властей Словакии, и вопросы энергетики , разговор был обстоятельным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вчера состоялись переговоры Путина с Фицо... Удалось поговорить по двусторонним отношениям, которые существенно пострадали из-за действий предыдущих властей Словакии... Поговорили также по делам энергетики, делам газовым. Достаточно обстоятельный разговор произошел", - сказал Песков журналистам.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
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Роберт ФицоРоссияСловакияПолитикаВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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