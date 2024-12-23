Каждый десятый предприниматель использовал меры господдержки Корпорации МСП
Мерами господдержки от КМСП восльзовались более 600 тысяч предприятий
© Фото : пресс-служба Корпорации МСПВывеска Корпорации МСП
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
Вывеска Корпорации МСП . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Каждый десятый представитель малого и среднего бизнеса использовал в 2024 году меры господдержки, предоставляемые Корпорацией МСП в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", в общей сложности ими воспользовались свыше 600 тысяч предприятий МСП, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
По его словам, наиболее активно малый и средний бизнес использовал инструменты Национальной гарантийной системы (НГС), механизмы для выхода и эффективного участия в закупках в качестве поставщика по 223-ФЗ, а также сервисы Цифровой платформы МСП.РФ.
«
"В общей сложности поддержку таким образом получил каждый десятый из более чем 6,5 миллионов зарегистрированных в стране предпринимателей. Годом ранее это был каждый 12-й предприниматель, в 2022 году – каждый 17-й. А в сравнении с 2020 годом разница составила примерно 4,5 раза", - привели в КМСП слова Исаевича.
Регионами-лидерами по доле получателей поддержки Корпорации МСП от общего числа предпринимателей стали Чукотский, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа (каждый третий, четвертый и пятый предприниматель, соответственно). В топ-10 также вошли Камчатский край, Сахалинская и Магаданская области, Республика Саха (Якутия) — с охватом каждого шестого субъекта МСП, а также город Севастополь, Мурманская область и Республика Коми — здесь мерами развития воспользовался каждый седьмой предприниматель.
"Росту охвата мер поддержки способствовало сразу несколько факторов. В их числе развитие цифровых сервисов для предпринимателей, расширение инструментов для участия в закупках госкомпаний, включая программы "выращивания" и заключение долгосрочных офсетных сделок. Также заметную роль сыграли инструменты Корпорации МСП для упрощения привлечения кредитов даже в условиях повышения ключевой ставки. Прежде всего, это наши "зонтичные" поручительства", — добавил Исаевич.