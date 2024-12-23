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Суд в Китае приговорил к смертной казни мужчину, наехавшего на людей - РИА Новости, 23.12.2024
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17:19 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/kitaj-1990862721.html
Суд в Китае приговорил к смертной казни мужчину, наехавшего на людей
Суд в Китае приговорил к смертной казни мужчину, наехавшего на людей - РИА Новости, 23.12.2024
Суд в Китае приговорил к смертной казни мужчину, наехавшего на людей
Суд в Китае приговорил к смертной казни мужчину, который въехал в людей перед входом в одну из школ в провинции Хунань в центральной части Китая в середине... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T17:19:00+03:00
2024-12-23T17:19:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Суд в Китае приговорил к смертной казни мужчину, который въехал в людей перед входом в одну из школ в провинции Хунань в центральной части Китая в середине ноября, сообщает городской суд средней ступени города Чандэ в понедельник. 19 ноября автомобиль въехал в людей, находившихся перед входом в начальную школу "Юнъань" района Динчэн города Чандэ. В результате наезда, как ранее сообщало Центральное телевидение Китая, "пострадало множество школьников", все они были направлены в больницу для получения необходимой помощи. "Суд… приговорил подсудимого Хуан Вэня, который угрожал общественной безопасности опасными методами, к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, пожизненному лишению политических прав,"- говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте суда. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что из-за финансовых проблем и конфликтах в семье, Хуан Вэнь, чтобы выплеснуть эмоции, решил совершить наезд на людей. После того, как автомобиль остановился из-за неисправности, он вышел из машины с оружием, но был остановлен прохожими. В результате его действий легкие травмы получили 30 человек, 18 из которых – ученики начальной школы. "Преступление серьезно угрожало общественной безопасности, нарушило общественный порядок, оказало дурное влияние, принесло большой социальный вред, поэтому (преступник) будет наказан в соответствии с законом,"- заключил суд.
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в мире, китай, хунань
В мире, Китай, Хунань
Суд в Китае приговорил к смертной казни мужчину, наехавшего на людей

Суд в Китае приговорил к смертной казни мужчину, въехавшего в людей перед школой

© Кадр видео из соцсетейАвтомобиль въехал в людей перед входом в одну из школ в провинции Хунань в центральной части Китая
Автомобиль въехал в людей перед входом в одну из школ в провинции Хунань в центральной части Китая - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Автомобиль въехал в людей перед входом в одну из школ в провинции Хунань в центральной части Китая
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Суд в Китае приговорил к смертной казни мужчину, который въехал в людей перед входом в одну из школ в провинции Хунань в центральной части Китая в середине ноября, сообщает городской суд средней ступени города Чандэ в понедельник.
19 ноября автомобиль въехал в людей, находившихся перед входом в начальную школу "Юнъань" района Динчэн города Чандэ. В результате наезда, как ранее сообщало Центральное телевидение Китая, "пострадало множество школьников", все они были направлены в больницу для получения необходимой помощи.
"Суд… приговорил подсудимого Хуан Вэня, который угрожал общественной безопасности опасными методами, к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, пожизненному лишению политических прав,"- говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте суда.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что из-за финансовых проблем и конфликтах в семье, Хуан Вэнь, чтобы выплеснуть эмоции, решил совершить наезд на людей. После того, как автомобиль остановился из-за неисправности, он вышел из машины с оружием, но был остановлен прохожими. В результате его действий легкие травмы получили 30 человек, 18 из которых – ученики начальной школы.
"Преступление серьезно угрожало общественной безопасности, нарушило общественный порядок, оказало дурное влияние, принесло большой социальный вред, поэтому (преступник) будет наказан в соответствии с законом,"- заключил суд.
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