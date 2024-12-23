https://ria.ru/20241223/kinoprokat-1990756430.html

Премьера "Домовенок Кузя" возглавила кинопрокат в России

Премьера "Домовенок Кузя" возглавила кинопрокат в России - РИА Новости, 23.12.2024

Премьера "Домовенок Кузя" возглавила кинопрокат в России

Премьера недели "Домовенок Кузя" возглавила кинопрокат, заработав 223,3 миллиона рублей в РФ и СНГ за минувшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T01:39:00+03:00

2024-12-23T01:39:00+03:00

2024-12-23T01:39:00+03:00

культура

россия

белоруссия

филипп киркоров

снг

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Премьера недели "Домовенок Кузя" возглавила кинопрокат, заработав 223,3 миллиона рублей в РФ и СНГ за минувшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. На втором месте еще одна премьера - продолжение франшизы "Елки 11", заработавший 154,8 миллиона рублей. Третью строчку занял сказочный фильм "Баба Яга спасает Новый год", который собрал в прокате 89,8 миллиона рублей. На четвертой позиции оказался сиквел "Муфаса: Король Лев": в странах СНГ без России и Белоруссии он заработал 82 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров еще одна премьера - комедия с Филиппом Киркоровым "Братья", заработавшая 59,4 миллиона рублей.

https://ria.ru/20241216/film-1989352202.html

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россия, белоруссия, филипп киркоров, снг