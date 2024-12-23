https://ria.ru/20241223/kiev-1990829608.html

В Киеве прогремел взрыв

В Киеве прогремел взрыв - РИА Новости, 23.12.2024

В Киеве прогремел взрыв

Взрыв прогремел в понедельник в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 23.12.2024

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Киев - взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 13.30 мск тревога звучит в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях. Официальной информации о взрывах не поступало. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241223/zhitomir-1990810916.html

https://ria.ru/20241223/vsu-1990828205.html

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в мире, россия, киев, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины