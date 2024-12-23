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Киев направил в Запорожье группу пропагандистов, заявил Рогов - РИА Новости, 23.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:04 23.12.2024 (обновлено: 05:37 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/kiev-1990755243.html
Киев направил в Запорожье группу пропагандистов, заявил Рогов
Киев направил в Запорожье группу пропагандистов, заявил Рогов - РИА Новости, 23.12.2024
Киев направил в Запорожье группу пропагандистов, заявил Рогов
Киевский режим направил специальную группу украинских пропагандистов в оккупированную часть Запорожской области для подготовки фейковых материалов, нацеленных... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T01:04:00+03:00
2024-12-23T05:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
украина
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Киевский режим направил специальную группу украинских пропагандистов в оккупированную часть Запорожской области для подготовки фейковых материалов, нацеленных на поднятие упавшего боевого духа солдат ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "По оперативным каналам стала известно о прибытии в оккупированную режимом (Владимира) Зеленского часть Запорожской области специальной группы украинских пропагандистов из Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО. — Прим. ред.). Перед ними стоит задача подготовить серию фейковых материалов, нацеленных на поднятие упавшего и продолжающего стремительно падать боевого духа солдат ВСУ", — сказал Рогов. По его словам, группа прибыла в город Орехов.Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241222/rogov-1990736819.html
https://ria.ru/20241222/vsu-1990707150.html
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запорожская область, россия, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Киев направил в Запорожье группу пропагандистов, заявил Рогов

Рогов: Киев направил в Запорожье группу пропагандистов для подготовки фейков

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Киевский режим направил специальную группу украинских пропагандистов в оккупированную часть Запорожской области для подготовки фейковых материалов, нацеленных на поднятие упавшего боевого духа солдат ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"По оперативным каналам стала известно о прибытии в оккупированную режимом (Владимира) Зеленского часть Запорожской области специальной группы украинских пропагандистов из Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО. — Прим. ред.). Перед ними стоит задача подготовить серию фейковых материалов, нацеленных на поднятие упавшего и продолжающего стремительно падать боевого духа солдат ВСУ", — сказал Рогов.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Рогов рассказал о захлебнувшихся в Запорожской области украинских атаках
Вчера, 20:24
По его словам, группа прибыла в город Орехов.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Рогов рассказал, как ВСУ пытаются не дать военным перейти на сторону России
Вчера, 15:23
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияУкраинаВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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