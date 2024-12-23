Хирурга по делу жены главы ФЕОР отправили под домашний арест
Хирурга, по чьей вине чуть не ослепла жена Бороды, отправили под домашний арест
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы отправил под домашний арест пластического хирурга Екатерину Лонскую, после блефаропластики у которой практически лишилась зрения супруга президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Инна Борода, сообщили РИА Новости в суде.
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"Суд избрал в отношении Лонской меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в суде.
Ранее в пресс-службе адвоката Александра Добровинского, представляющего интересы Бороды, сообщили РИА Новости, что женщина обратилась в одну из московских клиник, чтобы сделать блефаропластику, но вместо двух дней, которых обычно хватает на восстановление после операции, она пролежала в палате неделю и потеряла зрение, в результате чего была вынуждена обратиться для его восстановления к хирургу в Италии (сейчас у нее видит только один глаз на 30%). По факту оказания небезопасных услуг было заведено уголовное дело. Также в пресс-службе адвоката сообщили, что в рамках расследования у Бороды состоялась очная ставка с медсестрой.
По данным следствия, обвиняемая не провела должным образом диагностику на первичном осмотр и не выяснила, какие препараты принимает пациентка, что в итоге и привело к опасным последствиям. Врач не признала вину. Ей предъявлено официальное обвинение по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Как сообщал адвокат, по делу уже прошли обыски, в настоящее время проходят другие следственные действия. Сторона потерпевшей намерена готовить иск о возмещении ущерба.