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Хирурга по делу жены главы ФЕОР отправили под домашний арест - РИА Новости, 23.12.2024
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22:30 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/khirurg-1990910576.html
Хирурга по делу жены главы ФЕОР отправили под домашний арест
Хирурга по делу жены главы ФЕОР отправили под домашний арест - РИА Новости, 23.12.2024
Хирурга по делу жены главы ФЕОР отправили под домашний арест
Замоскворецкий суд столицы отправил под домашний арест пластического хирурга Екатерину Лонскую, после блефаропластики у которой практически лишилась зрения... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T22:30:00+03:00
2024-12-23T22:30:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы отправил под домашний арест пластического хирурга Екатерину Лонскую, после блефаропластики у которой практически лишилась зрения супруга президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Инна Борода, сообщили РИА Новости в суде. "Суд избрал в отношении Лонской меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в суде. Ранее в пресс-службе адвоката Александра Добровинского, представляющего интересы Бороды, сообщили РИА Новости, что женщина обратилась в одну из московских клиник, чтобы сделать блефаропластику, но вместо двух дней, которых обычно хватает на восстановление после операции, она пролежала в палате неделю и потеряла зрение, в результате чего была вынуждена обратиться для его восстановления к хирургу в Италии (сейчас у нее видит только один глаз на 30%). По факту оказания небезопасных услуг было заведено уголовное дело. Также в пресс-службе адвоката сообщили, что в рамках расследования у Бороды состоялась очная ставка с медсестрой. По данным следствия, обвиняемая не провела должным образом диагностику на первичном осмотр и не выяснила, какие препараты принимает пациентка, что в итоге и привело к опасным последствиям. Врач не признала вину. Ей предъявлено официальное обвинение по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Как сообщал адвокат, по делу уже прошли обыски, в настоящее время проходят другие следственные действия. Сторона потерпевшей намерена готовить иск о возмещении ущерба.
https://ria.ru/20241223/khirurg-1990899647.html
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происшествия, здоровье - общество, италия, россия, александр добровинский, александр борода (раввин)
Происшествия, Здоровье - Общество, Италия, Россия, Александр Добровинский, Александр Борода (раввин)
Хирурга по делу жены главы ФЕОР отправили под домашний арест

Хирурга, по чьей вине чуть не ослепла жена Бороды, отправили под домашний арест

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы отправил под домашний арест пластического хирурга Екатерину Лонскую, после блефаропластики у которой практически лишилась зрения супруга президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Инна Борода, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд избрал в отношении Лонской меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в суде.
Ранее в пресс-службе адвоката Александра Добровинского, представляющего интересы Бороды, сообщили РИА Новости, что женщина обратилась в одну из московских клиник, чтобы сделать блефаропластику, но вместо двух дней, которых обычно хватает на восстановление после операции, она пролежала в палате неделю и потеряла зрение, в результате чего была вынуждена обратиться для его восстановления к хирургу в Италии (сейчас у нее видит только один глаз на 30%). По факту оказания небезопасных услуг было заведено уголовное дело. Также в пресс-службе адвоката сообщили, что в рамках расследования у Бороды состоялась очная ставка с медсестрой.
По данным следствия, обвиняемая не провела должным образом диагностику на первичном осмотр и не выяснила, какие препараты принимает пациентка, что в итоге и привело к опасным последствиям. Врач не признала вину. Ей предъявлено официальное обвинение по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Как сообщал адвокат, по делу уже прошли обыски, в настоящее время проходят другие следственные действия. Сторона потерпевшей намерена готовить иск о возмещении ущерба.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
В Москве задержали пластического хирурга по делу жены главы еврейских общин
Вчера, 20:08
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоИталияРоссияАлександр ДобровинскийАлександр Борода (раввин)
 
 
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