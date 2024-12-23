https://ria.ru/20241223/khirurg-1990910576.html

Хирурга по делу жены главы ФЕОР отправили под домашний арест

Хирурга по делу жены главы ФЕОР отправили под домашний арест - РИА Новости, 23.12.2024

Хирурга по делу жены главы ФЕОР отправили под домашний арест

Замоскворецкий суд столицы отправил под домашний арест пластического хирурга Екатерину Лонскую, после блефаропластики у которой практически лишилась зрения... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T22:30:00+03:00

2024-12-23T22:30:00+03:00

2024-12-23T22:30:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

италия

россия

александр добровинский

александр борода (раввин)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы отправил под домашний арест пластического хирурга Екатерину Лонскую, после блефаропластики у которой практически лишилась зрения супруга президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Инна Борода, сообщили РИА Новости в суде. "Суд избрал в отношении Лонской меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в суде. Ранее в пресс-службе адвоката Александра Добровинского, представляющего интересы Бороды, сообщили РИА Новости, что женщина обратилась в одну из московских клиник, чтобы сделать блефаропластику, но вместо двух дней, которых обычно хватает на восстановление после операции, она пролежала в палате неделю и потеряла зрение, в результате чего была вынуждена обратиться для его восстановления к хирургу в Италии (сейчас у нее видит только один глаз на 30%). По факту оказания небезопасных услуг было заведено уголовное дело. Также в пресс-службе адвоката сообщили, что в рамках расследования у Бороды состоялась очная ставка с медсестрой. По данным следствия, обвиняемая не провела должным образом диагностику на первичном осмотр и не выяснила, какие препараты принимает пациентка, что в итоге и привело к опасным последствиям. Врач не признала вину. Ей предъявлено официальное обвинение по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Как сообщал адвокат, по делу уже прошли обыски, в настоящее время проходят другие следственные действия. Сторона потерпевшей намерена готовить иск о возмещении ущерба.

https://ria.ru/20241223/khirurg-1990899647.html

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, италия, россия, александр добровинский, александр борода (раввин)