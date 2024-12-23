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В Москве задержали пластического хирурга по делу жены главы еврейских общин - РИА Новости, 23.12.2024
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20:08 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/khirurg-1990899647.html
В Москве задержали пластического хирурга по делу жены главы еврейских общин
В Москве задержали пластического хирурга по делу жены главы еврейских общин - РИА Новости, 23.12.2024
В Москве задержали пластического хирурга по делу жены главы еврейских общин
Пластический хирург Екатерина Лонская задержана по делу супруги президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Инны Бороды, которая после операции потеряла... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T20:08:00+03:00
2024-12-23T20:08:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пластический хирург Екатерина Лонская задержана по делу супруги президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Инны Бороды, которая после операции потеряла зрение, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в пресс-службе адвоката Александра Добровинского, представляющего интересы Бороды, сообщили РИА Новости, что женщина обратилась в одну из московских клиник, чтобы сделать блефаропластику, но вместо двух дней, которых обычно хватает на восстановление после операции, она пролежала в палате неделю и потеряла зрение, в результате чего была вынуждена обратиться для его восстановления к хирургу в Италии (сейчас у нее видит только один глаз на 30%). По факту оказания небезопасных услуг было заведено уголовное дело. Также в пресс-службе адвоката сообщили, что в рамках расследования у Бороды состоялась очная ставка с медсестрой. "Задержана пластический хирург Екатерина Лонская", - сказал собеседник агентства. Представитель потерпевшей, адвокат Андрей Алешкин сказал РИА Новости, что следователь в понедельник намерен обратиться в суд для избрании меры пресечения. "Лонская задержана, сегодня же следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения", - сказал он. Как сообщил адвокат, по делу уже прошли обыски, в настоящее время проходят другие следственные действия.
https://ria.ru/20241206/hirurg-1987695359.html
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происшествия, москва, федерация еврейских общин россии, россия
Происшествия, Москва, Федерация еврейских общин России, Россия
В Москве задержали пластического хирурга по делу жены главы еврейских общин

В Москве задержали пластического хирурга по делу жены президента ФЕОР Бороды

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пластический хирург Екатерина Лонская задержана по делу супруги президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Инны Бороды, которая после операции потеряла зрение, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в пресс-службе адвоката Александра Добровинского, представляющего интересы Бороды, сообщили РИА Новости, что женщина обратилась в одну из московских клиник, чтобы сделать блефаропластику, но вместо двух дней, которых обычно хватает на восстановление после операции, она пролежала в палате неделю и потеряла зрение, в результате чего была вынуждена обратиться для его восстановления к хирургу в Италии (сейчас у нее видит только один глаз на 30%). По факту оказания небезопасных услуг было заведено уголовное дело. Также в пресс-службе адвоката сообщили, что в рамках расследования у Бороды состоялась очная ставка с медсестрой.
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"Задержана пластический хирург Екатерина Лонская", - сказал собеседник агентства.
Представитель потерпевшей, адвокат Андрей Алешкин сказал РИА Новости, что следователь в понедельник намерен обратиться в суд для избрании меры пресечения.
"Лонская задержана, сегодня же следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения", - сказал он.
Как сообщил адвокат, по делу уже прошли обыски, в настоящее время проходят другие следственные действия.
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