https://ria.ru/20241223/khaniya-1990913235.html

Израиль впервые признал причастность к убийству Хании

Израиль впервые признал причастность к убийству Хании - РИА Новости, 23.12.2024

Израиль впервые признал причастность к убийству Хании

Глава израильского МО Исраэль Кац впервые признал, что Израиль стоял за убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, его... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T23:36:00+03:00

2024-12-23T23:36:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Глава израильского МО Исраэль Кац впервые признал, что Израиль стоял за убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, его слова приводит газета The Times of Israel."Мы ударим по стратегической инфраструктуре хуситов и обезглавим их лидеров. Так же как мы сделали с Ханией, Синваром и Насруллой в Тегеране, Газе и Ливане — мы сделаем это в Ходейде и Сане", — сказал он.Глава политбюро ХАМАС погиб в конце июля при ударе по резиденции в Тегеране, куда он приехал для участия в инаугурации нового президента Ирана.В ХАМАС возложили ответственность за убийство на Израиль и США. В ЦАХАЛ отказались комментировать сообщения о ликвидации Хании.Кремль решительно осудил атаку, которая привела к гибели главы политбюро ХАМАС. Замглавы МИД России Михаил Богданов назвал атаку абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.

https://ria.ru/20241218/izrail-1989807827.html

https://ria.ru/20241223/konflikt-1915630213.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тегеран (город), израиль, сша, исмаил хания, исраэль кац, хамас, хезболла, оон