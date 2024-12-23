https://ria.ru/20241223/khaniya-1990913235.html
Израиль впервые признал причастность к убийству Хании
Израиль впервые признал причастность к убийству Хании - РИА Новости, 23.12.2024
Израиль впервые признал причастность к убийству Хании
Глава израильского МО Исраэль Кац впервые признал, что Израиль стоял за убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, его... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T23:36:00+03:00
2024-12-23T23:36:00+03:00
2024-12-23T23:55:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Глава израильского МО Исраэль Кац впервые признал, что Израиль стоял за убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, его слова приводит газета The Times of Israel."Мы ударим по стратегической инфраструктуре хуситов и обезглавим их лидеров. Так же как мы сделали с Ханией, Синваром и Насруллой в Тегеране, Газе и Ливане — мы сделаем это в Ходейде и Сане", — сказал он.Глава политбюро ХАМАС погиб в конце июля при ударе по резиденции в Тегеране, куда он приехал для участия в инаугурации нового президента Ирана.В ХАМАС возложили ответственность за убийство на Израиль и США. В ЦАХАЛ отказались комментировать сообщения о ликвидации Хании.Кремль решительно осудил атаку, которая привела к гибели главы политбюро ХАМАС. Замглавы МИД России Михаил Богданов назвал атаку абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
https://ria.ru/20241218/izrail-1989807827.html
https://ria.ru/20241223/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, тегеран (город), израиль, сша, исмаил хания, исраэль кац, хамас, хезболла, оон
В мире, Тегеран (город), Израиль, США, Исмаил Хания, Исраэль Кац, ХАМАС, Хезболла, ООН
Израиль впервые признал причастность к убийству Хании
Глава МО Израиля Кац: Израиль стоял за убийством главы политбюро ХАМАС Хании